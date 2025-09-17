Ilustratīvs attēls
Klaipēdā 86 gadus vecs vīrietis pastrādā šausminošu slepkavību – lai līķi vieglāk noslēptu, slepkava nocērt un paslēpj abas upura kājas 0

LA.LV
19:55, 17. septembris 2025
Ziņas Krimināls

Klaipēdas apgabaltiesa šonedēļ pirmo reizi atklāja šausminošu slepkavības lietu, kurā 86 gadus vecais Lietuvas iedzīvotājs Anatolijs Trusovs tiek apsūdzēts 89 gadus vecā kaimiņa Nikolaja K. nogalināšanā viņa dzīvoklī, vēsta “Lyritas”.

Prokuratūras dati liecina, ka Trusovs pastrādājis ļoti smagu noziegumu, vismaz 49 reizes sadurot upuri ar nazi vai kādu citu asu priekšmetu galvas, krūšu un kakla rajonā.

Saskaņā ar prokurora Jurija Petučova teikto, slepkava savu kaimiņu nogalinājis kaimiņa dzīvoklī. Pēc tam viņš upura līķi ielicis maisā un iznesis to daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Nākamajā dienā maisu atradusi mājas sētniece un nekavējoties izsaukusi policiju.

Atverot maisu, izmeklētāji ieraudzījuši šausminošu skatu – upura abas kājas esot bijušas nogrieztas un līdz pat šim brīdim nav skaidrs, kur slepkava tās ir licis. Iespējams, Trusovs nolēma līķi sadalīt, lai policija dzīvoklī neatrastu upura ķermeņa mirstīgās atliekas, kā arī izmeklētāji skaidro, ka pilns līķis maisā vienkārši nebūtu ietilpis un nebūtu bijis iespējam to nogādāt daudzdzīvokļu mājas pagalmā.

Tomēr centieni noslēpt šausminošo noziegumu bija veltīgi – izmeklētāji atrada pietiekami daudz pierādījumus, kas apliecina Trusova atbildību par paveikto slepkavību. Neskatoties uz to, Trusovs savu vainu joprojām kategoriski noliedz.

Pēc prokuratūras teiktā, slepkavība pastrādāta 2024. gada 13. oktobrī, kas Nikolajs K. ciemojās pie Trusova.

“Pēc medicīnas ekspertu domām, nogalinātā ķermeņa daļas, iespējams, ir atdalītas, izmantojot nazi un zāģi,” portālam “Lyritas” atklāja prokurors J. Petučovs.

Pašlaik Trusovs atrodas brīvībā un gaida tiesas spriedumu – viņš uz laiku bija apcietināts, taču vēlāk viņu atbrīvoja, nosakot elektronisko uzraudzību jeb elektronisko aproci.

Nav zināms, kāpēc vīrietis nolēmis pastrādāt slepkavību

