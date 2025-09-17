5 pārtikas produkti, kuros ir vairāk Omega-3 nekā tradicionālajā lasī

Foto. pexels.com/makafood

Vai uzskatāt, ka lasis ir labākā izvēle Omega-3 taukskābju iegūšanai? Šie 5 uzturvielām bagātie pārtikas produkti varētu mainīt jūsu viedokli.

Lai gan lasis ir plaši pazīstams Omega-3 avots, citi pārtikas produkti, piemēram, čia sēklas, linsēklas un valrieksti, piedāvā vēl lielāku daudzumu šīs vielas, galvenokārt augu izcelsmes ALA formā.

Bet lai organisms labāk absorbētu un pārveidotu ALA par aktīvākajām EPA un DHA formām, ieteicams kombinēt šos produktus ar garšvielām, veselīgiem taukiem un uzturvielām, piemēram, cinku un B6 vitamīnu.

Šo Omega-3 bagāto pārtikas produktu, piemēram, skumbrijas, kaņepju sēklu un valriekstu, iekļaušana ēdienreizēs ir vienkārša un daudzpusīga – no kokteiļiem un auzu pārslām līdz sāļiem ēdieniem.

Ir grūti runāt par Omega-3, nepieminot lasi. Šī zivs bieži tiek slavēta kā galvenais Omega-3 taukskābju, kā arī olbaltumvielu un svarīgu vitamīnu avots.

