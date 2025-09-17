ASV slavens žurnālists Frīdmens: “Lai apturētu Krieviju Ukrainā, Trampam ir jāsaprot, ka šis tagad ir viņa karš” 0
Ņemot vērā ASV prezidenta Donalda Trampa lēmumu pārdēvēt Aizsardzības ministriju par Kara ministriju, ir vērts mainīt Baltā nama nosaukumu uz “Vafeļu nams”, lai atspoguļotu Amerikas līdera pastāvīgo vilcināšanos veikt jēgpilnas darbības, lai atturētu Krievijas diktatora Vladimira Putina agresiju pret Ukrainu un tagad arī Poliju pēc nesenās bezpilota lidaparātu iebrukuma, norāda laikraksta “New York Times” komentētājs Tomass Frīdmens.
“Man patīk Trampa komentārs – “Kas notiek ar Krievijas veikto Polijas gaisa telpas pārkāpumu, izmantojot dronus?” – Mūsu prezidents izklausās pēc pusaudža blogera, kas komentē kādu kinozvaigzni, kura publiski izdarīja kaut ko apkaunojošu, nevis brīvās pasaules līderi. Ja Putinam būtu humora izjūta, viņš vietnē “Truth Social” būtu rakstījis: “Donald, kas ir šī Kara ministrija?”,” uzsvēra eksperts.
Frīdmens analizēja Trampa prasību, lai visas Eiropas valstis pilnībā pārtrauktu Krievijas naftas iepirkšanu un lai NATO valstis ieviestu Ķīnai 50–100% tarifus, pēc kā viņš pats ieviestu Krievijai ievērojamas ekonomiskās sankcijas. Pēc žurnālista domām, nopietns prezidents šādas prasības nepublicētu sociālajos tīklos, bet gan sazinātos ar savu komandu pa tālruni.
“Es vienmēr esmu izvairījies no sazvērestības teorijām balstītiem Trampa uzvedības skaidrojumiem. Es neticu, ka ASV prezidents ir kaut kāds Putina aģents (lai gan viņš noteikti zina, kā spēlēt šo lomu televīzijā). Es uzskatu, ka Tramps vienkārši atšķiras no visiem Amerikas prezidentiem kopš Otrā pasaules kara — un ne labā nozīmē,” piebilda Frīdmans.
Žurnālista ieskatā, Tramps, pirmkārt un galvenokārt, nepiekrīt fundamentālajai pārliecībai, ka NATO ir lielākā koalīcija vēsturē, kas paplašina un aizsargā brīvo cilvēku, brīvo tirgu un likuma varas zonas.
“Vēl viens skaidrojums ir tāds, ka šajā administrācijā nav reāla politikas veidošanas procesa. Nav nekādu norāžu, ka kādu no Trampa politikas paziņojumiem, kas publicēti sociālajos medijos, iepriekš būtu pārbaudījuši Valsts departamenta vai CIP eksperti, un nav nekādu norāžu, ka kaut kas būtu saskaņots ar Senāta vai Pārstāvju palātas Ārlietu komitejām. Vai esat kādreiz pamanījuši tukšo skatienu valsts sekretāra Marko Rubio sejā, kad viņš atrodas Trampa tuvumā? Tas izskatās pēc kāda, kurš cenšas slēpt savu pārsteigumu,” uzsvēra eksperts.
Frīdmens paskaidroja, ka, ja valstis neglaimo Trampam un tām ir tirdzniecības pārpalikums ar ASV, piemēram, Indijai, to demokrātiskā sistēma, iespējams, tās nepasargās no ASV prezidenta tarifiem.
“Bet, ja jūs viņam glaimojat, kā to dara Putins, un piedāvājat viņam investīciju iespējas, kā to dara arī Putins, tad Tramps, iespējams, jums neuzliks nevienu jaunu tarifu, pat ja jūsu ekonomikai, tāpat kā Krievijai, ir tirdzniecības pārpalikums ar Ameriku,” uzsver komentētājs.
Tramps arī nedēļas nogalē atkal rakstīja vietnē Truth Social:”Šis nav TRAMPA KARŠ. Šis ir Baidena un Zelenska KARŠ.”
Kā raksta autors saka, jāatzīmē, ka Amerikas līderis neapgalvo, ka šis ir Putina karš.
“Atvainojiet, prezidenta kungs. Šis tagad ir JŪSU karš. Jo tikai jums ir spēks nodrošināt Ukrainu ar militārajiem resursiem, lai liktu Putinam saprast, ka laiks nav viņa pusē un ka viņš būs spiests pieņemt vienošanos. Diemžēl šī ir vienošanās, kas ļaus Krievijas prezidentam saglabāt daļu no teritorijas Ukrainas austrumos, ko viņš ieņēma ar varu, taču nosacījums ir tāds, ka Putinam ir jāpieņem Rietumu drošības garantijas Ukrainai, kuru mērķis ir nodrošināt, ka neviens Krievijas līderis nekad vairs neuzdrošināsies iebrukt, kā arī Ukrainas dalība Eiropas Savienībā,” sacīja Frīdmans.
Pēc žurnālista teiktā, ja Tramps pagriezīs muguru Ukrainai un ļaus Krievijai to sagrābt, viņš savos sociālajos tīklos var rakstīt, ko vien vēlas, taču viņa vārds tiks pieminēts vienā elpas vilcienā ar Nevila Čemberlena vārdu.