Šaicāns vienkārši par sarežģīto: Tas, kas tiek izkūpināts gaisā, nav tas siltums, ko laiž siltumapgādes sistēmā 0
Lai nerastos stereotips, ka tas, kas tiek izkūpināts gaisā, ir par velti, es cenšos vienmēr paskaidrot divas lietas, tā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” sacīja Edijs Šaicāns, EM valsts sekretāra vietnieks.
Kā pirmo lietu viņš skaidro, ka “tas siltums, kas tiek izkūpināts gaisā, nav tas siltums, ko prasa un laiž “Rīgas siltums” uz siltumapgādes sistēmām. Tas apjoms, kas tiek palaists uz RS siltumcentrālēm, ir cits siltums, nevis tas, kas tiek izkūpināts gaisā kā kondensāts.”
“Rīgas siltums” uzstāda savas tehniskās prasības – lai uzņēmums paņemtu siltumu no TEC, kas strādā koģenerācijas režīmā, tas ir siltums, kas nenostrādā turbīnā, lai saražotu elektrību, tā lietas būtību mēģina izklāstīt Šaicāns, citiem vārdiem skaidrojot šādi: “Lai koģenerācijā saražotu gan siltumu, gan elektrību, vairāk būtu jāatstāj kondensācijā.”