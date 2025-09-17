VIDEO. Policisti aiztur vīrieti par braukšanu bērniem domātā “Bārbijas” automašīnā 0
Kanādā kāds iereibis vīrietis ar saules brillēm uz acīm tika aizturēts, jo brauca pa galveno ceļu bērniem domātā, rozā “Bārbijas” džipiņā, lai tiktu pie “Slurpee” dzēriena.
Policija paziņoja, ka 5. septembrī minētais vīrietis tika pamanīts 15. avēnijā Britu Kolumbijas pilsētā Princdžordžā, kamēr viņš brauca rotaļlietu auto, bet viņa draugs soļoja līdzās.
Vīrietis atzina, ka rotaļu mašīnu, kas paredzēta bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem, viņš aizņēmies no istabas biedra bērna, jo “bijis slinkums” un negribējies iet ar kājām.
“Nekad agrāk nebiju to vadījis,” viņš smejoties sacīja vietējiem medijiem, piebilstot, ka nemaz nav zinājis, ka pārkāpj likumu. “Es pat izmantoju roku signālus un visu pārējo,” viņš paskaidroja.
Pēc tam, kad vairāki aculiecinieki nofilmēja vīrieti braucam ar “Bārbijas” auto, viņu apturēja netrafarēta Kanādas Karaliskās jātnieku policijas mašīna.
“Jūs tiešām arestējat viņu par braukšanu bērnu džipā?” uzņemot video, policistiem jautā iedzīvotāja Samera Karona.
Galu galā policija viņam piemēroja sodu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kā arī atklājās, ka viņam ir atņemtas autovadītāja tiesības. Turklāt pārbaudēs apstiprinājās arī aizdomas par alkohola lietošanu.
Vīrietis norādījis, ka plāno pārsūdzēt sodu un visu incidentu uztver ar humoru. Viņš pat uzslavēja policistu, kurš viņu aizturēja: “Viņš bija ļoti jauks. Rakstot dokumentus, teica – ‘Man pirmā reize!’” Vīrietis piebilda, ka no notikušā guvis vienu skaidru mācību: “Nedzeriet un nebrauciet.”