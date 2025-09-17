Jogurta vāciņa nolaizīšana: laba vai slikta ideja? Tas tikai šķiet nevainīgi 0
Jogurta vāciņa nolaizīšana ir gandrīz instinktīva darbība, ko daudzi veic, tiklīdz atver jogurta iepakojumu. Tomēr šis ieradums rada jautājumus par drošību veselībai. Vai tā ir nekaitīga bauda vai potenciāls risks?
Lai gan šī darbība šķiet nevainīga, tā nav bez riskiem. Pirmkārt, jāņem vērā higiēna. Jogurta vāks, kas parasti izgatavots no alumīnija, ražošanas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā var saskarties ar dažādām virsmām, uz kurām var nogulsnēties mikrobi, baktērijas vai vīrusi. Laizot vāku, šie mikroorganismi nonāk tieši mutē.
Saskaņā ar ANSES (Nacionālās pārtikas nekaitīguma aģentūras) datiem pārtikas iepakojums, kaut arī parasti tas ir drošs, nav pilnībā pasargāts no bojāšanās, īpaši, ja tiek pārtraukta aukstuma ķēde vai iepakojums ir bojāts.
Otrkārt, pastāv ķīmisko vielu migrācijas risks. Jogurta vāki bieži ir pārklāti ar plānu pārtikas kvalitātes plastmasas slāni, kas novērš tiešu saskari ar jogurtu. Tomēr karstuma vai ražošanas defektu dēļ plastifikatori vai alumīnija daļiņas var nonākt jogurtā vai palikt uz vāka, un, to laizot, tās tiek uzņemtas organismā.
Visbeidzot, jāņem vērā fiziski riski. Vāka malas var būt plānas un asas, radot risku sagriezt mēli vai lūpas, kas var draudēt ar patogēnu iekļūšanu organismā.