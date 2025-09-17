Artūrs Bukonts: Mēs ar tiem starptautiskajiem ekspertiem esam šausmīgi aizšāvuši par tālu 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” savu viedokli par starptautiskajiem ekspertiem, kas tiek piesaistīti dažādu pētījumu veikšanā pauda Latvijas Kokrūpniecības Federācijas izpilddirektors un LBTU padomes loceklis Artūrs Bukonts, kurš atzina, ka Latvija pārāk lielā mērā paļaujas uz starptautiskajiem ekspertiem.
“Es piekrītu, ka mēs ar tiem starptautiskajiem ekspertiem esam šausmīgi aizšāvuši par tālu, un tas ir ne tikai zinātnes projektos, tas ir arī augstākajā izglītībā kā tādā, kur mēs visu laiku paļaujamies tikai uz kaut kādu ārēju vērtējumu, ka kāds kaut kur Rietumos vai Eiropā… Es to redzu pilnīgi regulāri,” sacīja Bukonts.
Viņš uzsvēra, ka problēma ir plašāka un skar dažādas nozares, kurās vietējais ieguldītais darbs un kapacitāte tiek vērtēta caur ārēju prizmu: “Tas ir jebkurā, man liekas, sistēmā, kas mēģina novērtēt mūsu pašu darbu paveikto vai potenciālu mūsējo. Šajās divās jomās, kā izglītība un zinātne, starptautiskie eksperti ir šobrīd Dievu vietā. Bez viņiem mēs nemākam un nevaram acīmredzot.”
Vienlaikus Bukonts norādīja, ka pilnīga atteikšanās no starptautisko ekspertu piesaistes nebūtu loģiska, taču nepieciešams sabalansēt pieeju un radīt mehānismus, kas ļautu saglabāt vietējo skatījumu: “Protams, tie riski ir, nav arī loģika, ja mēs tagad sāktu dalīt pa institūcijām. Vienalga, ko viņi pētīs, ko viņi darīs, bet tagad uz galviņām sadalīsim to naudu. Tur tiešām tas tematiskais tvērums ir, un ir jābūt kādam filtram arī pēc tam, kad tie starptautiskie eksperti ir beiguši darbu.”
Bukonts uzsvēra, ka Latvijas zinātnei un augstākajai izglītībai ir nepieciešama līdzsvarota pieeja – izmantojot gan starptautisku pieredzi, gan cienot un novērtējot vietējo pētnieku ieguldījumu.