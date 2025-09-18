Līdaka: Siliņa ir “sagājusi premjerā” – viņa ir aroganta, paštaisna un pašpārliecināta 32

0:14, 18. septembris 2025
Ingmārs Līdaka, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretārs (AS), TV24 raidījumā “Preses klubs” asi kritizē premjeres Evikas Siliņas darbu, norādot, ka viņas pašpārliecinātība un arogance ar katru mēnesi pieaug, apgrūtinot sarunas gan ar opozīciju, gan ar koalīcijas partneriem. Viņam ir ko teikt arī par citām lietām.

“Vienīgais, ko es kādreiz esmu teicis, – ir ļoti dažādi cilvēki. Ir cilvēki, kas var saiet premjerā, un ir cilvēki, kas nevar saiet premjerā. Šajā gadījumā es domāju par aroganci, pašpārliecinātību, paštaisnumu, kas Siliņas kundzei ar katru mēnesi nāk klāt. Līdz ar to viņai, acīmredzami, kļūst grūtāk sarunāties gan ar opozīciju, gan ar partneriem,” uzskata Līdaka.

Runājot par “Rail Baltica” un ar to saistīto skandālu, Līdaka saka, ka tas ir paslaucīts pagultē. “Klusums, klusums,” viņš uzsver. Tāpat esot bijis arī ar “airBaltic” skandāliem – it kā viss noklust, bet nekas nav beidzies, atgādina Līdaka. “Tā ir tāda netīro zeķu pamešana pagultē, cerībā, ka tās izmazgāsies pašas,” viņš pauž.

Viņam ļoti jāpiedomā par labajām lietām, kuras izdarījusi Siliņa. Kā piemēru Līdaka min uzsākto birokrātijas apkarošanu, kas gan kā lieta ir sākta, bet reālas darbības nav redzamas. “Es vēlu veiksmi Siliņas kundzei tikt galā ar šī budžeta sastādīšanu, jo es vienmēr vairāk vai mazāk mēģinu skatīties valstiski – ir valstij jābūt tam budžetam. Protams, šī valdība tieši uz budžeta akmens nepaklups, jo paklupt uz budžeta ir ļoti bīstami – līdz jaunajam gadam laika ir pavisam maz,” uzskata Līdaka.

Viņaprāt, lai kā arī būtu, valdībai ir jābeidz strādāt tad, kad tas ir paredzēts, jo no jauna pieņemt budžetu, piemēram, februārī, būtu ļoti sarežģīti.

