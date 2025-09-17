Ko patiesībā par Trampu domā karaliskā ģimene? Ķermeņa valodas eksperts analizē Trampa sagaidīšanas ceremoniju Lielbritānijā 0
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien ieradās Lielbritānijā bezprecedenta otrajā valsts vizītē, kur viņu sagaidīja Lielbritānijas karaliskā ģimene ar plašu ceremoniju Vindzoras pilī.
Trampu sagaidīja karalis Čārlzs III, karaliene Kamilla, Velsas princis Viljams un princese Keita. Pēc sagaidīšanas pie pils sekoja grandiozs brauciens ar karieti cauri pils teritorijai, kurā piedalījās vairāk nekā 120 zirgi un 1300 Lielbritānijas bruņoto spēku pārstāvju no armijas, Kara flotes, Gaisa spēkiem un Karaliskās jūras kājnieku vienībām. Sagaidīšanas ceremonijas laikā tika izšauta 21 artilērijas zalve, bet virs pils pārlidoja britu un amerikāņu iznīcinātāji, vēsta “The Sun”.
Brauciena laikā, vienā karietē devās karalis Čārlzs III un ASV prezidents Donalds Tramps, lai apspriestu svarīgus jautājumus.
Psihologs un ķermeņa valodas eksperts Darens Stentons norāda, ka sagaidīšanas ceremonijā bija redzami daudzi signāli, kas apliecināja ASV prezidenta un karaliskās ģimenes savstarpēju cieņu un harmoniju.
Eksperts īpaši uzvēra Trampa un Velsas prinča Vijama acu kontaktu, stāju un pieskārienus, kas liecina par cieņu un labvēlīgu attieksmi vienam pret otru.
Savukārt Velsas princese Keita sveicināja Trampu ar simbolisku rokasspiedienu un paklanīšanos, kas apliecina Keitas cieņas izrādīšanu pret viesa statusu un autoritāti.
Stentons skaidroja: “Šīs žests norāda uz viesa statusa atzīšanu un Tramps izpildīja tādu pašu žestu, kas norāda, ka arī viņš apzinās karaliskās ģimenes statusu.”
Īpašu uzmanību Stentons pievērsis karaliskās ģimenes tērpiem, kas vizītēs bieži tiek izvēlēti ļoti apzināti, lai izstarotu eleganci, cieņu un profesionālu attieksmi. Viņš norādīja, ka Keitas izvēlētais apģērbs bieži ietver neitrālas vai primārās krāsas, piemēram, zilu un sarkanu, kas simbolizē atvērtību, uzticamību un vēlmi veidot harmoniskas attiecības ar viesi. Karaliskās ģimenes izvēlētie toņi un stils ne tikai uzsver vizuālo prestižu, bet arī palīdz radīt pozitīvu, cieņpilnu un līdzsvarotu atmosfēru oficiālajās tikšanās reizēs.
Stentons piebilda, ka arī purpura un gaišās krāsas ir izvēlētas, lai vizuāli izceltu karalisko prestižu, vienlaikus signalizējot viesim par cieņu un vēlmi veidot savstarpēju sapratni un sadarbību. Tērpi šādās vizītēs darbojas kā neverbāls komunikācijas līdzeklis.