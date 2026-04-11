103 gadu vecumā mūžībā devusies leģendārā dejotāja Vija Vētra

Pievieno LA.LV
LETA, LA.lv
16:17, 11. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

103 gadu vecumā mūžībā devusies latviešu un indiešu sakrālās dejas dejotāja un pedagoģe Vija Vētra.

Cilvēkstāsts
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Leģendārā latviešu dejotāja tiks kremēta Amerikā, bet viņas pelni tiks guldīti dzimtenes smiltājā. Vijas sapnis bija atdusēties Mākslinieku kalniņā, vēsta Latvijas Televīzijas Ziņu dienests.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Mājas
Kā liecina informācija aģentūras LETA arhīvā, Vētra ir dzimusi 1923. gada 6. februārī Rīgā. Horeogrāfiju studējusi Vīnē. Kopā ar daudziem latviešiem aizceļojusi uz Austrāliju, kur dzīvojusi sešpadsmit gadus un sāka apgūt indiešu dejas tradīcijas. 1962. gadā Vētra atgriezās Eiropā, kur uzstājās deju koncertos, kā arī pasniedza dejotprasmi.

Kopš 1964. gada Vētra dzīvoja Ņujorkā, ASV, mākslinieku namā Manhetenā. Māksliniece ir koncertējusi Austrālijā, Amerikā un Indijā. Imanta Ziedoņa uzaicinājumam sekojot, Vētra no 1990. gada līdz 2023. gadam atgriezās Latvijā, lai apciemotu dzimteni un satiktu savus talanta cienītājus.

Līdzjūtību mākslinieces tuviniekiem, domubiedriem un talanta cienītājiem sociālo tīklu ierakstā izteicis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, uzsverot viņas ieguldījumu kultūrā un paliekošo mantojumu.

Portāls LA.LV izsaka visdziļāko līdzjūtību Vijas Vētras tuviniekiem un visiem, kuri viņu cienīja un mīlēja.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.