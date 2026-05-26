“Sods par telefona lietošanu pie stūres ir no 25 – 100 eiro un 1 soda punkts. Vai sods par to būtu jāpalielina?” Soctīklos komentētāji gandrīz saplūcas 0

16:29, 26. maijs 2026
Latvijā par telefona lietošanu pie stūres bez brīvroku sistēmas var piemērot naudas sodu no 25 līdz 100 eiro. Papildus tiek piešķirts arī 1 soda punkts. Sods attiecas ne tikai uz telefonu, bet arī uz citām viedierīcēm – planšetēm, piezīmjdatoriem u.c. To piemēro, ja transportlīdzeklis ir kustībā. Brīvroku sistēmas lietošana ir atļauta. Interesanti, ka sastrēgumā vai pie sarkanās gaismas ierīces lietošana parasti netiek uzskatīta par pārkāpumu, ja auto stāv uz vietas.

Katrs trešais jeb 32% autovadītāju atzīst, ka, braucot pie stūres, mēdz runāt pa telefonu bez brīvroku sistēmas, vēl 31% autovadītāju norāda, ka mēdz dzert kafiju, bet 24% mēdz arī ieturēties, liecina “Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa” dati. Vēl 10% autovadītāju raksta ziņas telefonā, bet 3% lasa ziņas un pēta sociālo mediju saturu.

Salīdzinot ar aizvadīto gadu, ir nedaudz pieaudzis to autovadītāju skaits, kuri pie stūres mēdz runāt pa telefonu – pērn tie bija 29% -, savukārt autovadītāju skaits, kuri pie stūres mēdz dzert kafiju, ir palicis nemainīgs – 31%.

Pētījumā secināts, ka bez brīvroku sistēmas pa telefonu braukšanas laikā runā 35% vīriešu un 27% sieviešu, savukārt kafiju pie stūres dzer 30% vīriešu un 33% sieviešu. Ziņu rakstīšanu telefonā atzīst 13% vīriešu un 6% sieviešu.

Bet pēc pēdējo dienu traģiskā notikuma, kad Kurzemes pusē busiņš notrieca 10 gadus vecu zēnu, atkal aktualizējies jautājums par to, ka mēs pārāk daudz un pārāk bieži, braucot pie stūres, lietojam telefonu dažādām izklaidēm vai pat darām tajā darbu, paralēli it kā kontrolējot situāciju uz ceļa.

Socvietnē “X” izvērtusies diskusija par to, vai nebūtu nepieciešams pārskatīt soda apmērus. Protams, komentāri ir dažādi. Piemēram, kāds uzskata, ka: “Ja soda neizbēgamība būtu vismaz 90%, tad arī pārkāpumu skaits “brīnumaini” samazinātos.”

Daudziem liekas, ka konkrētā pārkāpuma kontrole ir pārāk maza, sakot, ka: “Soda apmēram nav nozīmes, ja nav kontroles.” Citi pauž neizpratni, ka “trakākais – lielai daļai autovadītāju pat nav saprotams, kāpēc tālruni ņemt rokās pie stūres ir bīstami…”

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.