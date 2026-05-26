"Sods par telefona lietošanu pie stūres ir no 25 – 100 eiro un 1 soda punkts. Vai sods par to būtu jāpalielina?" Soctīklos komentētāji gandrīz saplūcas
Latvijā par telefona lietošanu pie stūres bez brīvroku sistēmas var piemērot naudas sodu no 25 līdz 100 eiro. Papildus tiek piešķirts arī 1 soda punkts. Sods attiecas ne tikai uz telefonu, bet arī uz citām viedierīcēm – planšetēm, piezīmjdatoriem u.c. To piemēro, ja transportlīdzeklis ir kustībā. Brīvroku sistēmas lietošana ir atļauta. Interesanti, ka sastrēgumā vai pie sarkanās gaismas ierīces lietošana parasti netiek uzskatīta par pārkāpumu, ja auto stāv uz vietas.
Katrs trešais jeb 32% autovadītāju atzīst, ka, braucot pie stūres, mēdz runāt pa telefonu bez brīvroku sistēmas, vēl 31% autovadītāju norāda, ka mēdz dzert kafiju, bet 24% mēdz arī ieturēties, liecina “Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa” dati. Vēl 10% autovadītāju raksta ziņas telefonā, bet 3% lasa ziņas un pēta sociālo mediju saturu.
Salīdzinot ar aizvadīto gadu, ir nedaudz pieaudzis to autovadītāju skaits, kuri pie stūres mēdz runāt pa telefonu – pērn tie bija 29% -, savukārt autovadītāju skaits, kuri pie stūres mēdz dzert kafiju, ir palicis nemainīgs – 31%.
Pētījumā secināts, ka bez brīvroku sistēmas pa telefonu braukšanas laikā runā 35% vīriešu un 27% sieviešu, savukārt kafiju pie stūres dzer 30% vīriešu un 33% sieviešu. Ziņu rakstīšanu telefonā atzīst 13% vīriešu un 6% sieviešu.
Bet pēc pēdējo dienu traģiskā notikuma, kad Kurzemes pusē busiņš notrieca 10 gadus vecu zēnu, atkal aktualizējies jautājums par to, ka mēs pārāk daudz un pārāk bieži, braucot pie stūres, lietojam telefonu dažādām izklaidēm vai pat darām tajā darbu, paralēli it kā kontrolējot situāciju uz ceļa.
Socvietnē “X” izvērtusies diskusija par to, vai nebūtu nepieciešams pārskatīt soda apmērus. Protams, komentāri ir dažādi. Piemēram, kāds uzskata, ka: “Ja soda neizbēgamība būtu vismaz 90%, tad arī pārkāpumu skaits “brīnumaini” samazinātos.”
Daudziem liekas, ka konkrētā pārkāpuma kontrole ir pārāk maza, sakot, ka: “Soda apmēram nav nozīmes, ja nav kontroles.” Citi pauž neizpratni, ka “trakākais – lielai daļai autovadītāju pat nav saprotams, kāpēc tālruni ņemt rokās pie stūres ir bīstami…”
Tas, kas būtu jādara – jāefektivizē esošo sodu piemērošana. Tas gan attiecas uz pilnīgi visām jomām, kur tiek piemēroti sodi. Ja soda neizbēgamība būtu vismaz 90%, tad arī pārkåpumu skaits “brīnumaini” samazinātos🫢 Visur.
— Luna 🇱🇻🇺🇦 (@MagnaLunaCarta) May 25, 2026
Ja telefonā ir navigācija – kā tad iespējams nelietot…? Bet ja speciāli jāķer pie auss pieliktu telefonu, tad tā problēma tikai manuālai kārbai… tā kā “manuāļi” pamazām iziet no aprites, bet to vietā nāk FSD, tad arī “roka pie auss” drīz būs atavisms.
— James (@pineconehiller) May 25, 2026
Jā, mani pirms gadiem trim notrieca, un biju pārsteigta par mazo soda apjomu.
— Zane Skujiņa-Rubene (@ZaniteSkujina) May 25, 2026
Labs jautājums! Labprāt noskaidrošu.
— Zane Skujiņa-Rubene (@ZaniteSkujina) May 25, 2026
Vai sods par pārkāpumu, Jūsuprāt. kopumā neuzlabotu situāciju?
— Zane Skujiņa-Rubene (@ZaniteSkujina) May 25, 2026
Man ir pieredze tikai ar tādiem auto, kur braukšanas režīmā var tikai pārslēgt radio stacijas. Lielākajai daļai auto, manuprāt, ir funkcija, kas ierobežo vadibas paneļa lietošanu.
— Zane Skujiņa-Rubene (@ZaniteSkujina) May 25, 2026