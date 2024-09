Krievijas diktators Vladimirs Putins otrdien Ulanbatorā ticies Mongolijas prezidentu Uhnaginu Hurelsuhu, 03.09.2024. Foto: EPA/SCANPIX

Atklāts iespējamais iemesls, kāpēc Putins patiesībā devās uz Mongoliju. Diktators izlūdzies šamaņu svētību kodolieroču izmantošanai?







Krievijas diktators Vladimirs Putins nesen apmeklēja Mongoliju. Oficiāli tas bija saistīts ar piemiņas pasākumu. Tomēr daudzi Krievijā uzskata, ka patiesībā diktators tur devies, lai tiktos ar šamaņiem, raksta krievu žurnālists Mihails Zīgars savā slejā izdevumam “Spiegel”.

Septembra sākumā Putins devās uz Tuvu – mazu reģionu Krievijas dienvidos, kas pazīstams kā bijušā aizsardzības ministra Sergeja Šoigu dzimtene, kur ļoti spēcīgi izpaužas šamanisma tradīcijas.

Oficiāli Putins apmeklēja skolu, lai piedalītos patriotisma stundā. Pēc tam viņš devās uz Mongoliju, lai piedalītos svinībās par godu 85. gadadienai kopš bruņotā konflikta starp Mongoliju un Japānu, kurā PSRS nostājās Mongolijas pusē.

Pēc divu dienu vizītes Mongolijā, kad Putins atgriezās, radās jautājums – kāds īsti bija viņa brauciena patiesais mērķis? Vai Mongolija ir tik svarīgs ārpolitikas partneris šajā brīdī? Vai Putins devās uz turieni citu iemeslu dēļ?

Kremlim pietuvināti avoti izsaka versiju, ka Putina brauciena galvenais mērķis bija konsultācijas ar šamaņiem.

Tā ir Putina trešā vizīte Mongolijā pēdējo desmit gadu laikā, savukārt uz Tuvu viņš ir devies daudz vairāk reižu. Mongolija un Tuva tiek uzskatītas par pasaules varenāko šamaņu mājvietu, un Putins jau ilgstoši ir demonstrējis savu aizraušanos ar mistiku, it īpaši pareizticīgo un pagānu tradīcijām.

Pēdējo gadu laikā Putina saistība ar šamaņu rituāliem kļuvusi arvien populārāka tēma. Politologs Valērijs Solovejs 2022. gadā apgalvoja, ka pirms Krievijas uzbrukuma Ukrainai notikusi ceremonija, kuras laikā šamaņi Putina rezidencē Sočos upurējuši ērgli un prognozējuši militāru uzvaru.

Avoti ziņo, ka pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Putins aktīvi konsultējies ar dažādiem mistiķiem, kuri visi paredzējuši Krievijas uzvaru.

Runā arī par to, ka Putins bez šamaņu svētības neuzdrošinās izmantot kodolieročus, baidoties izraisīt garu dusmas.

Pēc atgriešanās no Mongolijas viņš it kā esot bijis apmierināts, kas dažiem liek domāt, ka šamaņi viņu ir atbalstījuši šajā jautājumā. Tomēr neviens no avotiem to nevar apstiprināt.

Šamaņu un mistisko spēku loma Krievijas politiskajā elitē turpina pieaugt. Daudzi uzņēmēji un politiķi pieņem svarīgus lēmumus tikai pēc konsultācijām ar garīgajiem padomdevējiem.

Šī tendence pieaugusi pēdējo piecu gadu laikā, liecinot par arvien lielāku neracionālu uzskatu izplatību, kas, iespējams, atspoguļo bezcerību un nespēju ietekmēt notikumus valstī racionālā veidā, norāda žurnālists.

Putins un viņa tuvākie līdzgaitnieki, piemēram, Sergejs Šoigu, gadu gaitā piedalījušies dažādos šamaņu rituālos, kas, iespējams, sniedz viņiem gan garīgu spēku, gan arī iespēju kontrolēt un ietekmēt notikumus caur mistiskām praksēm.