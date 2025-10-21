VIDEO. “Tie ir muļķi!” Mazgadīgie uzlauž kiosku; viņu mērķis bija viens un konkrēts 0
Naktī uz piektdienu daži mazgadīgie uzlauzuši kioska durvis ar mērķi nozagt pēc iespējas vairāk alkohola pudeļu. Policija noķēra vienu no vainīgajiem, kamēr citi vēl ir brīvībā. Notikušais liek pārdomāt – kas varēja motivēt jauniešus uz tādu soli, kas, visticamāk, beigsies ar nopietnu sodu?
Viens pēc otra viņi līda iekšā pa izdauzītajām aizsargžalūzijām un stikla durvīm, ārā nākot jau ar pudelēm rokās, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
“Sazagās un aizbēga. Vienu no viņiem noķēra policija – domājam, ka visus noķers. Redzējām sejas, viss bija atklāti. Viņi neskrēja – rāmi zaga,” raidījumam saka kioska īpašnieks Aleksandrs.
Kopumā sīkajiem zglēniem izdevās iznest ap trīsdesmit stiprā alkohola pudelēm – lielākā daļa, policijas konfiscētas, ir atgrieztas atpakaļ kioska plauktos un stāv pārdošanā. Izrādās, ka šie puiši ir pazīstami – pārsvarā gan kā veikala klienti, nevis noziedznieki.
Aleksandraprāt, puiši ar galvu nedraudzējas: “Tas ir muļķīgi, jo sods par šo sākas ar 8 gadiem cietumā. Tie ir muļķi.”
Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu.
Vairāk skaties pievienotajā video.