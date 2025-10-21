Visi prom! Šajā tūristu iemīļotajā Eiropas galvaspilsētā aizliedz elektrisko skrejriteņu nomu 0
Prāga ir tūristu iecienīts galamērķis, tāpēc tajā no 2026. gada janvāra aizliegs elektrisko skrejriteņu nomu, tā reaģējot par sūdzībām, ka uz ietvēm valda haoss. Čehijas galvaspilsētas vicemērs Zdeneks Hribs paziņoja, ka šis solis atbrīvos publisko telpu no nekontrolētas skrejriteņu satiksmes, jo tos bieži izmantoja tūristi kā izklaidi, nevis praktisku pārvietošanās līdzekli, raksta Independent.
Prāgas pilsētas dome nu apstiprinājusi stingrus koplietošanas transporta noteikumus, kas faktiski izbeidz elektrisko skrejriteņu nomas pakalpojumus pilsētā, kurā mīt gandrīz 1,4 miljoni iedzīvotāju.
2024. gadā Prāgas vēsturiskās, bruģētās ieliņas piesaistīja vairāk nekā 8 miljonus tūristu, taču elektriskie skrejriteņi radīja problēmas, tostarp bīstamas situācijas uz ietvēm un gājēju zonām, kā arī bija haotiska to novietošana.
Jaunie noteikumi paredz stingrākas prasības pedāļu un elektrisko velosipēdu novietošanai, bet elektriskajiem skrejriteņiem noteikumi netiks izstrādāti, tādējādi signalizējot par to nomas beigām. Prāgas amatpersonas norāda, ka skrejriteņiem ir augstāks negadījumu līmenis salīdzinājumā ar velosipēdiem, ar to pamatojot savu lēmumu.
Prāga pievienojas citām Eiropas pilsētām, piemēram, Parīzei un Madridei, kur elektrisko skrejriteņu noma jau ir aizliegta. Itālijā savukārt ieviesti stingri drošības noteikumi, tostarp ķiveru un apdrošināšanas prasības. Somijā skrejriteņu lietošana ir aizliegta personām, kas jaunākas par 15 gadiem.