Foto. Scanpix/REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Visi prom! Šajā tūristu iemīļotajā Eiropas galvaspilsētā aizliedz elektrisko skrejriteņu nomu 0

LA.LV
20:40, 21. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Prāga ir tūristu iecienīts galamērķis, tāpēc tajā no 2026. gada janvāra aizliegs elektrisko skrejriteņu nomu, tā reaģējot par sūdzībām, ka uz ietvēm valda haoss. Čehijas galvaspilsētas vicemērs Zdeneks Hribs paziņoja, ka šis solis atbrīvos publisko telpu no nekontrolētas skrejriteņu satiksmes, jo tos bieži izmantoja tūristi kā izklaidi, nevis praktisku pārvietošanās līdzekli, raksta Independent.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
Rezultāti ir pārsteidzoši: vācu eksperti nosaukuši auto, kuri nav varējuši izturēt 100 000 kilometru nobraukuma testu
“Tā ir milzīga drosme vai neizmērojams stulbums?” Soctīklotāji reaģē uz Siliņas gatavību atkārtoti kandidēt uz premjeres amatu 3
Lasīt citas ziņas

Prāgas pilsētas dome nu apstiprinājusi stingrus koplietošanas transporta noteikumus, kas faktiski izbeidz elektrisko skrejriteņu nomas pakalpojumus pilsētā, kurā mīt gandrīz 1,4 miljoni iedzīvotāju.

2024. gadā Prāgas vēsturiskās, bruģētās ieliņas piesaistīja vairāk nekā 8 miljonus tūristu, taču elektriskie skrejriteņi radīja problēmas, tostarp bīstamas situācijas uz ietvēm un gājēju zonām, kā arī bija haotiska to novietošana.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vai no tā kas izdosies? Eiropa un Ukraina strādā pie īpaša kara izbeigšanas plāna
Kokteilis
Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa
VIDEO. “Tie ir muļķi!” Mazgadīgie uzlauž kiosku; viņu mērķis bija viens un konkrēts

Jaunie noteikumi paredz stingrākas prasības pedāļu un elektrisko velosipēdu novietošanai, bet elektriskajiem skrejriteņiem noteikumi netiks izstrādāti, tādējādi signalizējot par to nomas beigām. Prāgas amatpersonas norāda, ka skrejriteņiem ir augstāks negadījumu līmenis salīdzinājumā ar velosipēdiem, ar to pamatojot savu lēmumu.

Prāga pievienojas citām Eiropas pilsētām, piemēram, Parīzei un Madridei, kur elektrisko skrejriteņu noma jau ir aizliegta. Itālijā savukārt ieviesti stingri drošības noteikumi, tostarp ķiveru un apdrošināšanas prasības. Somijā skrejriteņu lietošana ir aizliegta personām, kas jaunākas par 15 gadiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Soctīklotāji jūsmo par Prāgas ikdienu: vīrietis baro draudzīgu dzīvnieku un baložus upes krastā
Alus lētāks par ūdeni? Tā vairs nebūs – Prāga nopietni pieies šim jautājumam
VIDEO. Skanēja kliedzieni, bija daudz asiņu…”Radio Svoboda” raidījumu vadītājs kļuvis par aculiecinieku apšaudei Prāgā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.