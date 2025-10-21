FOTO. VIDEO. Santa Didžus piedzīvo ko amizantu: “Viņi pēc mirkļa atkal prasīja, cik man gadu!” 3

LA.LV
20:04, 21. oktobris 2025
Kokteilis Apbrīno

Kanāla STV Pirmā! jaunajā sarunu raidījumā “Dāmu projekts” viesojas aktrise Santa Didžus. Viņa atklāj, ka regulāri saņem atzinību par savu vizuālo tēlu, un daudzi nevar noticēt viņas patiesajam vecumam.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
Rezultāti ir pārsteidzoši: vācu eksperti nosaukuši auto, kuri nav varējuši izturēt 100 000 kilometru nobraukuma testu
“Tā ir milzīga drosme vai neizmērojams stulbums?” Soctīklotāji reaģē uz Siliņas gatavību atkārtoti kandidēt uz premjeres amatu 3
Lasīt citas ziņas

Raidījuma vadītāja Rita Paula jautāja Santai par viņas skaistumkopšanas ieradumiem. Kā izrādās, tie ir pavisam elementāri – pietiekams dzeramā ūdens daudzums un kontrastduša. Vēl viena Santas pārliecība par skaistuma noslēpumu ir minimāla dekoratīvās kosmētikas lietošana. Šobrīd Santai ir 53 gadi, bet reti kurš tam tic. Viņa dalījās arī ar dzīves kurioziem, kuros zaudējusi lomu tikai tāpēc, ka izskatās jaunāka par saviem gadiem.

“Man ir tāds viens brīnišķīgs stāsts. Mani uzaicināja uz kino provēm. Es iestūķējos meitas kleitā – viss baigi labi. Tur tas vecuma cenzs bija 50+. Man, ja nemaldos, tieši 50 bija palikuši. Aizbraucot uz filmas kastingu, pirmais jautājums bija – cik man gadu. Es atbildu – 50. Viņi pēc mirkļa atkal prasīja, cik man gadu. Es teicu, ka pase man nav līdzi, bet man ir autovadītāja apliecība, un to arī parādīju, sakot, ka man ir 50 gadu. Viņi mani nepaņēma,” stāsta Santa, secinot, ka vairākkārtējie jautājumi par vecumu, viņasprāt, atklājuši iemeslu šādam lēmumam.

Vairāk skaties video!

VIDEO:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Santa Didžus festivālā Polijā saņēmusi labākās aktrises balvu
SANTA DIDŽUS kopā ar bērniem darina rudenīgas krellītes un pušķi
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.