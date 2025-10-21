Krievija sākusi izmantot modernas aviācijas bumbas. Ukraina ir bažu pilna 20
Nesen Krievijas okupanti virs Nikolajevas apgabala Ukrainā palaida ieroci, kas tika identificēts kā OFAB-250 tipa aviācijas bumba, tā nolidoja 150 kilometru, un tā ekspertiem radījusi pamatotas bažas.
“Sākotnēji bija dažādi dati par to, kāda veida ierocis tas bija – Grim-1 raķešu-bumbu komplekss, vai kāds specifisks. Esmu vairākkārt detalizēti izpētījis jaunā ieroča īpašības, galvenokārt uzsverot tā iespējas – TTX (taktiskās un tehniskās īpašības), kas ir ļoti līdzīgas Grim-1 un D-30SN UMPB kompleksu saimei, taču viss izrādījās daudz sliktāk,” uzsver militāri politiskais apskatnieks Oleksandrs Kovaļenko laikrakstam Oboz.
Eksperts vērš uzmanību uz to, ka krievi jau vairākus gadus strādā pie reaktīvo paātrinātāju integrācijas KAB un tagad ir īstenojuši savu plānu. Ukrainas puse nav gatava šādiem draudiem, jo daudzi KAB, kas veica 150 km garu distanci, jau kļuvuši par “nāvējoši nepatīkamu pārsteigumu”.
Krievijas Federācija katru mēnesi saražo 3500–4000 brīvi krītošās aviācijas bumbas, šis daudzums ir pietiekams, lai radītu nopietnas problēmas Ukrainas tuvajā un vidējā aizmugurē ar mērķi ne tikai paplašināt teroru, bet arī noplicināt pretgaisa aizsardzības līdzekļus, uzsvēra Kovaļenko.
“Pat ja KAB nesasniegs mērķi, tas joprojām veiks pretgaisa aizsardzības līdzekļu tērēšanas funkciju – tāpat kā mānekļu droni,” viņš piebilst, ka apdraudēti ir ne tikai Ukrainas pierobežas reģioni, bet arī frontes tuvās un vidējās aizmugures teritorijas. Tas ir, līdzās Harkivas, Sumu, Čerņihivas, Zaporožjes un Hersonas apgabalam apdraudēti ir arī Dņepropetrovskas, Nikolajevas un Odesas apgabals.
16. oktobrī pirmo reizi kopš Krievijas Federācijas pilna mēroga iebrukuma sākuma Krievijas armija veica vadāmu aviācijas bumbu (KAB) triecienu Nikolajevai. Krievi uz pilsētu vienlaikus bija palaiduši divas vadāmas aviācijas bumbas.
Pēc sakaru, elektroniskās karadarbības un izlūkošanas speciālista teiktā: “Šī nav gluži tā KAB, pie kuras esam pieraduši aviācijas bumbu ar spārniem formātā — produkts vairāk līdzinās spārnotajai raķetei.”