VIDEO. “Valsts policija ir uzd…..i manam godam!” Tiktokeris saņem 350 eiro sodu par atklātu sarkasmu pret Krieviju 0
Brīdinām par necenzētu leksiku!
“Valsts policija ir uzdirsusi manam godam, ka es esmu valsts nodevējs,” tā savu stāstu iesāk tiktokeris Kristaps Bičs (īstajā vārdā Kristaps Bičkausks), pastāstot saviem sekotājiem, ka iepriekšējā vasarā Facebook vietnē ieraudzījis ziņas, ka Krievija kārtējā uzbrukumā ir uzspridzinājusi bērnus.
Zem ieraksta bijuši komentāri, kas atbalsta šādu Krievijas rīcību, tas ļoti sadusmojis tiktokeri, un viņš uzfilmējis video, kurā raksturojis šīs tautas mentalitāti, rīcību un atsevišķus vēstures faktus: “Es tēloju propagandistu, aicinot cilvēkus braukt uz gulagu, kur var pavadīt fantastisku laiku. Ja intelekts pārsniedz pamatskolas līmeni, tad cilvēks saprot, ka gulagā neviens nav pavadījis labu laiku. Masāža ir sitiens ar koku pa muguru; rokdarbu pulciņi ir piespiedu darbs.”
Kristaps norāda: “Tas saucas sarkasms!” Viņš uzskata, ka ir izdarījis labu un patriotisku darbu, paužot atbalstu Latvijai.
Šo Kristapa video noskatījušies 300 000 cilvēku – daļa to saprata, daļa nē, Krievijas atbalstītāji to nesaprata. Viņš stāsta, ka saņēmis pat nāves draudus pēc tam.
Pēc gada puisis konstatējis, ka no konta pazuduši 350 eiro, tāpēc meklējis atbildes portālā latvija.lv – tur bijusi informācija par sodu no policijas, ka puisis ir valsts nodevējs un PSRS režīma slavinātājs.
“Izrādās, kāds policists redzējis šo video, kritis panikā, aizskrējis uz savu iecirkni, uzrakstījis iesniegumu, tad divi inspektori ir izanalizējuši manu video un secinājuši – jā, tas ir propagandists! Viņš jāsoda ar 350 eiro naudas sodu!” stāsta tiktokeris.
Viņš pauž pārsteigumu par policistu intelekta līmeni, jo tie nespēj atšķirt sarkasmu, turklāt video manāmas dažādas pazīmes (#joks, piemēram), kas liek saprast, ka tas ir sarkasms un ka autors nav krievu spiegs.
“Mani sodīja par PSRS simbolikas izmantošanu publiskā vietā, bet šim pantam ir arī izņēmums,” norāda Kristaps, “kad tās izmantošanas mērķis nav saistīts ar totalitāro režīmu slavināšanu vai izdarīto noziedzīgo nodarījumu attaisnošanu un tos izmanto izglītojošiem, zinātniskiem vai mākslinieciskiem mērķiem.”
Tas ir mans gadījums, apbēdināts ir Kristaps, norādot, ka jau no pirmās kara dienas ziedo Ukrainai naudu: “Valsts policija ir man iedirsusi dvēselē, uzdirsusi manam godam! Es esmu tiešām nesaprašanā.”
Turklāt pēc laika, kad puisis devies uz banku, vēlēdamies painteresēties par kredīta saņemšanu, atklājies, ka banka zina par šo lietu: “Sanāk, ka es esmu kaut kādā nodevēju sarakstā? Man tādas dusmas uznāca. Gribēju uztaisīt kaut ko patriotisku savā veidā, bet dabūju milzīgu, smirdīgu spļāvienu dvēselē… Šajā valstī reizēm tiešām nolaižas rokas.”
Interesanti – kā gan var tā vienkārši novilkt soda naudu no bankas konta?! 🤔 Cik zinu, nevar. Varbūt nepateica vidus faktus, piemēram, ka tika saņemts un noignorēts policijas uzaicinājums sniegt paskaidrojumus…? Jebkurā gadījumā, manuprāt, var un vajag pārsūdzēt!
— Jānis Lācis (@Lidotajs) October 21, 2025
Pie reizes izvērtējiet savu "inspektoru" atbilstību atbilstošam amatam
— Average_Joe (@simple_avg_Joe) October 21, 2025
…un neaizmirstiet verificēt e-pasta adreses, uz kurām tiktu sūtīti paziņojumi…! Vispār, vismaz reizi nedēļā ielogojoties savā e-adresē, lai nepalaistu garām kādu svarīgu ziņu! 😬 https://t.co/sy0MqrncIF
— Jānis Lācis (@Lidotajs) October 21, 2025
Ņemot vērā, ka 50% policistu LV ir Krieviju atbalstoši vatņiki, skaidrs, ka sodīja par sava elka parodēšanu un pret-Krievijas sarkasmu. Pretīgie lopi.
— Armands (@thearmi) October 21, 2025