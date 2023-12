Fizioterapeite: Lai mainītu domāšanu, jābūt motivācijai. Tas ir ilgstošs process Ieteikt







Mūsdienās ar vien aktuālāka problēma kļūst mazkustīgs dzīvesveids. Tas savukārt būtiski ietekmē garīgo un fizisko veselību. Nav daudz tādu cilvēku, kas mājās paši pilnvērtīgi vingro. Lai saņemtos ikdienā iekļaut kustības, ir jābūt motivācijai un tai jāmaina domāšana. Turklāt sportošana bez zināšanām var būt mazāk efektīva.

Arī ārsts Pēteris Apinis min, “Vingrošana mājās vienam ir laba lieta, bet rezultāts būs daudz vājāks nekā vingrošana ar fizioterapeitu.”

TV24 raidījumā “Dr.Apinis” fizioterapeite Liene Leske skaidro, ka vingrošana ar fizioterapeitu iet roku rokā ar ekonomisko situāciju Latvijā. Proti, cik daudzi cilvēki to var atļauties. “Ir, kas nāk reizi nedēļā. Un viņš zina, ja viņš nāks reizi nedēļā, viņam ir motivācija kāpēc. Viņam būs kauns kāpēc es neizdaru.”

Tomēr esot arī pacienti, kas nāk reizi mēnesī un paši pilda vingrojumus, kas ir iepriekš ieplānoti kopā ar fizioterapeitu. Vienu reizi mēnesī sadarbībā ar speciālistu vingrojumi tiek mainīti vai pielikti klāt. Tad pacientiem ir motivācija darboties.

“Tas, ko es pacientiem uzreiz saku: tas nav viena mēneša projekts. Lai mainītu savu domāšanu, ir jābūt vēlmei un tas ir ilgstoši,” uzsver Leine Lekse.

Nereti pacientus atbaida fizioterapeita ieteikums konsultēties ar uztura speciālistu. “Uzreiz ir noliedzoša atbilde: es jau esmu mēģinājis daudz diētas,” skaidro fizioterapeite.

Pacienti domā, ka diēta tas ir badošanās. “Te ir tas skaidrojošais darbs, ka patiesībā diēta nenozīmē to vai to. Varbūt nepatīk šis vārds diēta.” Liene Lekse mierina, ka nevajag uztvert izmaiņas uzturā ikdienā kā diētu. “Nevajag pieķerties pie vārda diēta un domāt, ka nevarēs ēst to, to un to.”

Protams, ir svarīgs vispārējais veselības fons: veselības stāvoklis, pacienta vecums, tas viss ir vitāli svarīgi taktikas izvēlē.