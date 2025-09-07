“3 gadu laikā šī maize nav maksājusi 2,39 eiro ne reizi!” Pircējs uzskata, ka veikals “Maxima” krāpjas ar cenām 66
Raitis soctīklā “Threads” publicējis ierakstu, paužot sašutumu par kādas konkrētas tortermaizes cenu.
Vīrietis ar segvārdu @raitispaitis raksta: “Visi skatās atlaides, bet smieklīgi, ka atlaide ir teju 3 gadus nepārtraukti. 3 gadu laikā šī maize nav maksājusi 2,39 eur ne reizi. Saprotu, ka atlaide ir ar “Paldies” karti, bet tik un tā. Maldināšana jau sanāk. Akcijām ir beigu termiņš, kurš nebeidzami pagarinās. Sākumā bija 1,39 (vai 1,49) tad 1,59, tagad aktuālā 1,69 eiro ar “Paldies” karti. “Rimi” kādu reizi ir, kādu reizi nav atlaide šai maizei. Varbūt var vienkārši uzlikt cenu 1,69 eiro?! Bet tad cilvēki jau nepirks, jo “nav atlaides”.”
Artis pievienojis ekrānuzņēmumu no “Rimi”, kurā redzams, ka tur šī maize maksā jau pieminētos 2,39 eiro. Artis komentē: “Pirmo reizi dzīvē redzu, ka kāds sūdzas par to, ka atlaide ir pieejama pārāk ilgu periodu. Varbūt labāk uzlikt tādu pašu cenu kā “Rimi”, lai Raitim mierīgāka sirds naktīs?”
Kāds cits precizē šo “Maxima” cenu: “Bet šī jau nav “akcijas” cena, bet gan “klienta kartes” cena, tās ir 2 pilnīgi dažādas lietas. Nenopīkstini pie kases savu paldieskarti, tad arī maksāsi 2.39 €, tāpēc apgalvojums nevietā, ka šī maize nekad tā nav maksājusi. Akcijas cena nav atkarīga no tā, vai nopīkstini savu paldieskartīti, atlaidi dabūs jebkurš, arī bez klienta kartes. Viena no mārketinga stratēģijām ļoti daudzos veikalos – piesaistīt klientu ar īpašiem “klientu” piedāvājumiem.”
Rasa gan pievienojas Raita neizpratnei: “Vispār kaitina tās atlaides. Un uzpūstā cena, ko pēc tam it kā nolaiž. Atlaižu kults būtu jāierobežo vai jāatceļ.”
Un galu galā vēl kāds komentārs: “Bet kurš tad beigās ir vainīgs, ka veikali mākslīgi liek akcijas cenas, jo cilvēki neredz cenu, bet tikai akciju kā tādu?!”
Pie ieraksta savu komentāru ievienojuši arī “Maxima” pārstāvji. Viņi norāda: “FAZER Sēklu maize ir daļa no MAXIMA iniciatīvas “Cenu Līderi”. Esam apsolījuši ilgtermiņā nodrošināt cenas sazmazinājumu vairāk nekā 600 iemīļotiem vietējiem un pasaules zīmolu produktiem ar PALDIES karti. Taču, kā izdevīgākais mazumtirgotājs Latvijā, vēl bez “Cenu līderiem” ik dienas nodrošinām izdevīgus piedāvājumus arī bez akcijas precēm un PALDIES kartes piedāvājumiem.”
