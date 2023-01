3 iemesli, kāpēc šogad sākt lietot eParakstu Ieteikt







Gada sākums tradicionāli ir laiks, kad līdz ar dažādām likumdošanas izmaiņām, arī iedzīvotāju ikdienā ienāk jauninājumi. Šogad viens no tiem varētu būt eParaksts un tam ir vismaz trīs labi iemesli. eParaksts iedzīvotājiem un komersantiem pieejams gan izmantojot mobilo lietotni eParaksts mobile, gan personas apliecību – eID karti, ko izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Kā tas noderēs 2023.gadā?

Viens rīks = daudzas iespējas

Agrāk valdīja priekšstats, ka eParaksts nepieciešams tikai organizāciju vadītājiem. Šis mīts 2023. gadā noteikti tiks lauzts, jo jau šobrīd eParakstu iedzīvotāji izmanto gan dokumentu parakstīšanai, gan pavisam sadzīviskās situācijās.

Kādās? Digitālajā vidē mums ir nepieciešams apliecināt savu identitāti ik uz soļa. Tās var būt gan maznozīmīgas situācijas dažādos izklaides vai ziņu portālos, kur jūs iepriekš izmantojāt, piemēram, savu sociālo tīklu kontu autentifikāciju, gan situācijas, kad attālināti ir jānoslēdz līgums, tāpēc abas puses, tieši tāpat kā klātienē, vēlēsies pārliecināties, ka līgumsaistības uzņemas nepārprotami un korekti identificētas personas.

eParaksts mobile un eID karte būs noderīgs gan lai apskatītos savu gāzes vai elektrības patēriņu pakalpojuma sniedzēju portālos, gan lai noslēgtu studiju vai kādu citu līgumu. Ieguvums – vienu rīku variet lietot visās dzīves situācijās.

eParaksts mobile un eID ir integrēts vairāk nekā 340 organizāciju informācijas sistēmās vai portālos, piemēram, elektrum.lv, failiem.lv, gaso.lv, datamed.lv, eds.vid.gov.lv, e-st.lv, lmt.lv un citviet.

Paredzams, ka jau šogad pielietojuma iespējas pieaugs, jo no šī gada 1. februāra elektronisko pakalpojumu sniedzējiem pakalpojumus, kas pilnībā vai daļēji tiek sniegti elektroniskā veidā, jānodrošina iespēja saņemt, izmantojot nacionālos elektroniskās identifikācijas līdzekļus – eID karti un mobilo lietotni eParaksts mobile.

Tas nozīmē, ka komersanti, kas savus pakalpojumus sniedz attālināti, piemēram, pārdod preces un pakalpojumus, šogad steigs ieviest arī eParaksta rīku izmantošanu. Savukārt eParaksta komanda sadarbībā ar finanšu sektoru strādā, lai jau pavisam drīz ar eParaksts mobile varētu apstiprināt arī naudas pārskaitījumus.

Bez maksas neierobežotā skaitā

Valsts nodrošināto identitātes un eParaksta rīku izmantošana gan komersantiem, gan privātpersonām ir bez maksas, turklāt neierobežotā skaitā. Tātad, pat ja komersantam ir jāparaksta tūkstošiem dokumentu nedēļā, tas viņam nemaksās neko. Tāpat droša un uzticama klientu, kā arī darbinieki identificēšana, integrējot eParaksta rīkus klientu portālos un sistēmās, kurās komersants strādā, būs bez maksas un komersantam nebūs jāuztraucas par klientu un darbinieku autentifikācijas datu atjaunošanu. 5 gadu laikā eParaksts mobile ir ieguvušas vairāk nekā 250 000 personas, e-Identitātes apliecināšanai izmantots vairāk nekā 12,7 miljonu reižu, bet dokumentu parakstīšanai – 13,3 miljonus reižu.

E-adreses izveidošanai nepieciešams eParaksts

No 1. janvāra juridiskām personām e-adreses izmantošana ir obligāta . E-adresi iespējams izveidot, ja personai, kas pārstāv komersantu, ir kāds no eParaksta rīkiem. Nereti uzņēmēji domā, ka organizācijas dokumentu parakstīšanai nepieciešams kāds cits – juridiskai personai piesaistīts – eParaksts, tomēr tā nav! Tāpat kā fiziskā vidē, neatkarīgi no dažādām dzīves situācijām, parakstu veicam vienādi, tāpat arī digitāli – paraksts der gan privātu darījumu, gan organizācijas vārdā veiktu darījumu apstiprināšanai vai dokumentu parakstīšanai, jo elektroniskajā vidē juridisku personu pārstāv fiziska persona ar pārstāvēšanas tiesībām.

Arī privātpersonas var reģistrēt savu e-adresi un turpmāk sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, izmantojot šo kanālu. Tam ir vismaz divas būtiskas priekšrocības – sazinoties ar iestādi e-adresē, iesniegums nekad “nepazudīs”, jūs vienmēr varēsiet apskatīties un pierādīt, ka esiet iestādei informāciju iesniedzis vai pieprasījis. Otra priekšrocība – arī informācija, ko saņemsiet no iestādēm, droši glabāsies jūsu e-adreses pastkastē 5 gadus un jums nebūs jāuztraucas par to, kur glabāt oficiālas atbildes.

Kā saņemt eParakstu

Nevari izlemt – eParaksts mobile vai eID karte? Izmanto abus! Abos nesējos eParaksta izmantošana pieejama neierobežotā skaitā un katru no tiem vari izmantot atbilstoši tam, kā konkrētajā situācijā ērtāk. Statistika liecina, ka eParaksts mobile iedzīvotāji visplašāk izmanto identitātes apliecināšanai dažādos portālos, bet dokumentu parakstīšanai datorā iedzīvotāji mazliet biežāk izvēlas eID karti. Jāatceras, ka dokumentus var parakstīt arī pilnībā viedtālrunī, izmantojot lietotni eParaksts mobile.

Sākot ar šī gada 1.maiju eID karte kļūs par primāro personu apliecinošu dokumentu. Piesakies tai savlaicīgi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē! Ja jau lieto eID karti, dažu minūšu laikā iespējams pieslēgt arī lietotni eParaksts mobile. Lai to paveiktu, portālā mobile.eparaksts.lv jāaizpilda pieteikums un jāparaksta līgums (ar savu eID karti). Pēc tam viedierīcē jāuzstāda eParaksts mobile un eParakstsLV (ja vēlēsies parakstīt tieši viedtālrunī).

Ja nav eID kartes, eParaksts mobile iegūšana aizņems vairākas dienas. Pieteikšanās notiek portālā mobile.eParaksts.lv, apliecinot identitāti ar savas internetbankas piekļuves datiem. Pēc tam jāizvēlas līguma parakstīšanas veids – kurjers. Kurjers bez maksas nogadās līgumu adresātam un pēc dažām dienām jau savā viedierīcē būs iespējams aktivizēt eParaksts mobile.