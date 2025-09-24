Krāšņās hortenzijas

Naktī gaisa temperatūra var noslīdēt zem nulles, bet dienā viss mainīsies 0

LETA
14:59, 24. septembris 2025
Ziņas Dabā

Ceturtdien naktī un no rīta gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz -1..+6 grādiem, aukstākais laiks gaidāms valsts austrumos.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes beidzot piedzīvos kaut ko sen gaidītu: tas notiks jau šodien
“Pirmo reizi pa 10 gadiem redzu…” Cilvēki pamatīgi izbrīnīti par redzēto lielveikalā
Kas tas par jaunu vīrusu plosās Latvijā? Slimnieki atklāj nesaprotamos simptomus
Lasīt citas ziņas

Sinoptiķi prognozē, ka nedaudz siltāks laiks saglabāsies jūras tuvumā – vietām piekrastē gaisa temperatūra nenoslīdēs zem +9 grādiem.

Valstī kopumā mākoņu būs maz, bet vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līs. Atsevišķās vietās sabiezēs migla.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Izklausās pēc atvadām!” Rietumi Trampa jaunajā nostājā saskata gan satraucošus, gan pozitīvus signālus
“Apturēt Putinu tagad ir lētāk, nekā būvēt bunkurus un pazemes bērnudārzus!” Zelenskis uzrunā Rietumu līderus
Kad Rīgas pašvaldības policija šim sāks pievērst uzmanību? Iedzīvotājs nokaitināts par nekaunīgu šoferi

Diena lielākoties būs saulaina, vairāk mākoņu saglabāsies Kurzemē, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12..+16 grādiem.

Tuvākajā diennaktī pūtīs lēns vējš – galvenokārt ziemeļrietumu un ziemeļu vējš.

Rīgā naktī uz ceturtdienu brīžiem līs, diena gaidāma saulaina. Gaisa temperatūra +7 grādi naktī un +14 grādi pēcpusdienā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Katru rudeni Latvijas mežos nonāk tūkstošiem kilogramu dārza atkritumu: eksperti brīdina par sekām
VIDEO. Ķīnā plosās spēcīgs taifūns: evakuēti teju 2 miljoni cilvēku, ūdens sniedzas līdz viduklim, izpostīti īpašumi
VIDEO. Graciozās purva iemītnieces dzērves ar mazuļiem gatavojas tālajam ceļam uz dienvidiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.