Naktī gaisa temperatūra var noslīdēt zem nulles, bet dienā viss mainīsies
Ceturtdien naktī un no rīta gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz -1..+6 grādiem, aukstākais laiks gaidāms valsts austrumos.
Sinoptiķi prognozē, ka nedaudz siltāks laiks saglabāsies jūras tuvumā – vietām piekrastē gaisa temperatūra nenoslīdēs zem +9 grādiem.
Valstī kopumā mākoņu būs maz, bet vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līs. Atsevišķās vietās sabiezēs migla.
Diena lielākoties būs saulaina, vairāk mākoņu saglabāsies Kurzemē, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12..+16 grādiem.
Tuvākajā diennaktī pūtīs lēns vējš – galvenokārt ziemeļrietumu un ziemeļu vējš.
Rīgā naktī uz ceturtdienu brīžiem līs, diena gaidāma saulaina. Gaisa temperatūra +7 grādi naktī un +14 grādi pēcpusdienā.