Pirms gaidāmajām salnām tomātus jānovāc – ko darīt ar tiem, kas vēl zaļi? 0
Tomāti jānovāc pirms gaidāmām pirmajām salnām, jo aukstums augļus sabojā.
Zaļos tomātus var likt kastēs vienā kārtā vai papīra maisos kopā ar ābolu vai banānu, jo tie izdala etilēnu, kas veicina nogatavošanos.
Ja vēlas tomātus uzglabāt ilgāk, tiem noteikti atstāj klāt kātiņu.
Arī tad, ja novāc līdz galam nenogatavojušos augļus, kātiņš palīdzēs tomātam nogatavoties pilnībā.
Tomāta stādu izraujot ar visām saknēm un pakarinot vēsā, sausā vietā, piemēram, šķūnī, augļi turpinās nogatavoties pakāpeniski.