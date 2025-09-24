Mēs visi esam tik dažādi – ar atšķirīgām pieredzēm, uzskatiem, ieradumiem un vērtībām. Lai arī tas šķiet banāli, pasaule nebūtu tik interesanta, ja mēs visi būtu vienādi, vai ne? Tomēr šī dažādība reizēm rada ļoti lielus izaicinājumus. Un šoreiz es nerunāju par globāliem notikumiem, kad visa pasaule vēro, kā kāds brutāli iznīcina cilvēkus, kuri domā citādi nekā viņš. Šoreiz stāsts par mūsu ikdienu – braucieniem sabiedriskajā transportā, kas dažkārt prasa pacietību, jo ir cilvēki, kuri neuzskata par nepieciešamu cienīt līdzcilvēkus.
Ar LA.LV redakciju sazinājās kāda portāla lasītāja, kura norādīja uz – pēc viņas vārdiem – mūžīgo problēmu sabiedriskajā transportā: cilvēki, klausoties un skatoties sev interesējošo saturu telefonos, neizmanto troksni slāpējošās austiņas.
Lasītāja raksta: “Tas ļoti traucē, kad vairākas stundas starppilsētu autobusā jāklausās “TikTok” muļķības vai ziņas krievu valodā.
Sieviete, kura bieži izmanto sabiedrisko autobusu, lai brauktu no Rīgas uz Cēsīm, uzsver, ka reti tādi reisi, kuros nav jāsaskaras ar pasažieriem, kuriem šķiet, ka visa pasaule ir pie viņu kājām.
“Kā viens jauns vīrietis bļāva: “Ko gribu, to daru!” Liela daļa pasažieru sēž un klusē… Viena kundzīte teica: “Nav ko savus nervus bojāt”. No vienas puses jau taisnība, bet mūsu sabiedrībā strauji aug šādu eksemplāru skaits, kuri jūtas kā pasaules centrs, ka viņiem viss ir atļauts,” pauž lasītāja, kura iesaka autobusos ieviest uzlīmes, kas aicinātu cilvēkus izmantot austiņas brauciena laikā, tādējādi netraucējot citiem.
Kā informē SIA “Autotransporta direkcija” (ATD) Komunikācijas daļas vadītājs Viktors Zaķis, atsevišķa normatīvā akta, kas reglamentētu mūzikas atskaņošanas kārtību sabiedriskajā transportā, nav.
“Sabiedriskā transporta sniegšanas un izmantošanas kārtību nosaka 28.08.2012. MK noteikumi Nr. 599. Spēkā esošais normatīvais regulējums paredz, ka katrs pārvadātājs nodrošina informāciju par pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību. Papildus normatīvais akts nosaka, ka pasažierim sabiedriskajā transportlīdzeklī jāpilda sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja prasības, kas noteiktas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.
Autobusa vadītājs izteikta pasažieru konflikta gadījumā (tāpat kā jebkurš pasažieris) var vērsties Valsts policijā. Vienlaikus jāpiebilst, ka jautājumu par mūzikas atskaņošanas skaļumu katrs pasažieris vērtē subjektīvi.”
Uz jautājumu, kā ATD raugās uz priekšlikumu ieviest uzlīmes autobusos, ATD pārstāvis norāda: “Izsakām pateicību par izteikto priekšlikumu attiecībā par uzlīmju izvietošanu ar aicinājumu lietot austiņas, kas tiks turpmāk ņemts vērā un vērtēts organizējot kampaņas.”
