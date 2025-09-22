Sabruka vecāku acu priekšā: 11 gadus vecs zēns nonāk slimnīcā pēc tam, kad vairākas stundas bez pārtraukuma pildījis mājasdarbus 0
Ķīnā kāds 11 gadus vecs zēns nonācis slimnīcā pēc tam, kad 14 stundas bez pārtraukuma pildījis mājasdarbus. Ārsti norāda, ka veselības stāvokļa pasliktināšanos izraisījusi pārmērīga slodze un emocionālais stress, raksta “The Economic Times”.
11 gadus vecais skolnieks vārdā Lianljans mājas darbus pildīja no pulksten astoņiem rītā līdz desmitiem vakarā.
Nobijušies vecāki nekavējoties nogādāja dēlu slimnīcā, kur ārsti viņam diagnosticēja elpošanas traucējumus, ko izraisījusi hiperventilācija.
Ārsti uzsvēra, ka šādu stāvokli izraisījusi gan pārmērīga mācību slodze, gan pastāvīgais psiholoģiskais spiediens no ģimenes puses.
Zēnam uzlika elpošanas masku un sniedza ieteikumus, kā kontrolēt elpošanu.
Smagos gadījumos iespējamas arī muskuļu spazmas un krampji, kas bez savlaicīgas palīdzības var apdraudēt dzīvību.
Slimnīcas dati liecina, ka tikai augustā vien neatliekamās palīdzības nodaļā ar līdzīgiem simptomiem tika uzņemti vairāk nekā 30 bērni, kas desmitkārt pārsniedz iepriekšējo mēnešu rādītājus.
Šis stāsts ir no jauna uzjundījis diskusiju par spiedienu, kas gulstas uz bērniem Ķīnas izglītības sistēmā. Eksāmeniem, piemēram, valsts nozīmes “gaokao” testam, ir izšķiroša loma jauniešu nākotnē, un tas rada milzīgu psiholoģisko spriedzi.
Eksperti brīdina: akadēmiskie panākumi nedrīkst būt svarīgāki par bērnu veselību.