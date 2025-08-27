Amerikāņu “karaliskās kāzās” būs! Teilores Sviftas un Travisa Kelsija saderināšanās “salauž internetu” 0
“Tas būs tuvākais, kā amerikāņi jebkad būs nonākuši līdz karaliskajām kāzām,” raksta kāds Teilores Sviftas fans sociālajos tīklos.
Tā ir saderināšanās, par kuru šodien runā visa pasaule. Tieši tā – Teilore Svifta un Travis Kelsijs paziņoja, ka saderinājušies.
Kopīgā Instagram ierakstā (ar viņas dziesmu So High School fonā) Teilore un Travis dalījās ar skaistām fotogrāfijām un parakstu:
“Jūsu angļu valodas skolotāja un sporta skolotājs precas!”
Fotogrāfiju karuselī bija redzams arī tuvplāns ar Teilores saderināšanās gredzenu, kas ir patiešām iespaidīgs.
Protams, par viņu attiecībām visi runāja jau kopš 2023. gada, kad viņus pirmo reizi redzēja kopā, un pēc tam, kad Travis savā podkāstā “New Heights” pieminēja, ka gribētu Teilorei iedot savu telefona numuru.
No Teilores apmeklētām “Kansas City Chiefs” spēlēm līdz Travisa klātbūtnei (un pat vienai uzstāšanās reizei uz skatuves) “Eras Tour” koncertos – var droši teikt, ka pasaule ar aizrautību vēroja šo attiecību attīstību un juta viņiem līdzi.
Saderināšanās notika arī neilgi pēc tam, kad Teilore viesojās “New Heights” podkāstā, lai paziņotu par savu gaidāmo 12. studijas albumu “The Life of a Showgirl”.
Teilores uzstāšanās podkāstā nesen uzstādīja pasaules rekordu – visvairāk vienlaicīgo skatītāju YouTube podkāsta vēsturē. Kopumā 1,3 miljoni cilvēku vienlaikus pieslēdzās pārraidei, kas tika translēta YouTube 2025. gada 13. augustā.
Neilgi pēc ziņas par viņu saderināšanos interneta platforma X burtiski sprāga – lietotāji dalījās ar vislabākajām (un smieklīgākajām) reakcijām uz šo notikumu.
Šeit ir dažas no labākajām reakcijām uz Teilores un Travisa saderināšanos (angļu valodā):