“Indijas dalība bija tīri simboliska, bet…” Igors Rajevs par raidītajiem signāliem Rietumiem 0

LA.LV
16:51, 24. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” komentēja Indijas karavīru piedalīšanos Krievijas un Baltkrievijas militārajās mācībās “Zapad”. Viņš uzsvēra, ka šī dalība bija vairāk simboliska, nevis militāri nozīmīga, taču sniedz ārpolitisku signālu.

“Indijas dalība šajās mācībās, protams, ka tīri simboliska, bet viena lieta ir sūtīt novērotājus, kā, piemēram, arī amerikāņi parādījās tur, bet otra lieta ir aizsūtīt cilvēkus, kas tur piedalās mācībās. Tas tomēr ir signāls, tas ir ārpolitiskais signāls, nekāda militārā komponentes tur nav,” skaidroja Rajevs.

Viņš atzīmēja, ka, lai gan nav precīzas informācijas par to, ko tieši darīja Indijas specvienības, iespējams, tā bijusi pieredzes un informācijas apmaiņa ar Krievijas armiju.

“Nav zināms, ko tieši indieši tur darīja, bet tā bija viena no viņu specvienībām, kas nozīmē, ka kaut kāda informācijas apmaiņa un pieredzes apmaiņa viņiem ar Krievijas armiju bija. Es nedomāju, ka viņi bija iesaistīti kaut kādu reālistisku mācību jautājumu atstrādē. Visdrīzāk viņi parādījās vienā no poligoniem, pagaidām nevaru pateikt kurā, nav man tādas informācijas, un tad tur vienkārši sadarbojās ar līdzīgu Krievijas armijas vienību, kura viņiem visdrīzāk deva ieskatu tajā, kā notiek karadarbība Ukrainā,” tā Rajevs.

Rajevs uzsvēra, ka militārā nozīme šim notikumam ir zema, ņemot vērā Indijas armijas daudzuma iesaisti mācībās, taču ārpolitiskā nozīme Rietumu kontekstā šim notikumam ir skaidra.

“Bet militārā nozīme šim notikumam ir zema, jo 65 karavīri priekš Indijas armijas ir aptuveni viens karavīrs priekš Latvijas, bet ārpolitiski tas ir signāls Rietumiem, un diemžēl tas nav labvēlīgs Rietumiem,” norādīja Rajevs.

