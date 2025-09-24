Satiksmei Rīgā būtu nepieciešams atsevišķs vārds. Ja nu kaut kur ir redzēts viss iespējamais Latvijā, tad tās ir Rīgas ielas. Lūk, publicēts vēl viens bīstama šofera video.
“Konflikta būtība, ka video autors pārkārtojās uz kreiso joslu pirms tam, jo sašaurinājums priekšā, bet bembists uzskatīja, ka viņam neļāva turpināt lidot un izdomāja, ka vajag pārmācīt tos, kas “behai neļauj lidot”! Cilvēk mīļais, ja jums ir slikta pohaina diena, aizejat pastaigā pie jūras, nevis izgāžat dusmas ceļu satiksmē,” raksta video autors.
“Dullais šoferis OCTA apdrošinājis “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiālē uz vienu mēnesi. OCTA līgums ir sācis darboties 4.septembrī un ir spēkā līdz 3.oktobrim. Videosižetu iesaku nosūtīt apdrošinātājam, lai informētu par neadekvātu autovadītāju ceļu satiksmē, kura iespējamās negadījuma sekas gan Latvijā, gan ārzemēs ir uzņēmusies segt “Swedbank” apdrošināšanas sabiedrība. Ja obligātā apdrošināšana ir iegādāta tikai vienam mēnesim, tad iepriekšējā braukšanas vēsture un turpmākie vadītāja nodomi jau būtu jāpārbauda Valsts policijai,” redzēto komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.
Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa atbildīgā apdrošinātāja meklēšana publiski tiek piedāvāta Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja mājas lapā.
Jebkura publiska BMW vadītāja rīcības komentēšana varētu traucēt Valsts policijai atklāt tā vadītāja vai īpašnieka iespējamos ļauno nolūku nelegālo imigrantu pārvadāšanā, laupīšanā vai iepriekš plānota apdrošināšanas gadījuma izraisīšanu ar mērķi, gūt nepelnītus ienākumus, ļaujot citam autovadītājam ietriekties ļaundara vadītajā automobilī.
“Attēlotajā videosižetā skaidri redzams satiksmes negadījuma izraisīšanas mēģinājuma (treniņa) manevrs, kurā, pirms krustojuma ar galveno ceļu, kas krustojumā maina virzienu, BMW autovadītājs priekšā braucošam automobilim izmēģina strauji aizgriezt priekšā un apstāties, nobremzēt pirms pārtrauktās stop līnijas tā, lai aizmugurē braucošais no sadursmes izvairīties nespētu. Nepieciešamību dot ceļu pa galveno ceļu braucošajam apstājoties bez videoieraksta nekad nebūtu iespējams pārbaudīt! ( No CSN: 930. ceļa apzīmējums – plata pārtraukta šķērslīnija, kam svītru garums divreiz pārsniedz atstarpes starp tām, – norāda vietu, kur vadītājam, ja tas nepieciešams, jāaptur transportlīdzeklis, lai dotu ceļu transportlīdzekļiem vai citiem ceļu satiksmes dalībniekiem). Ļaundaris BMW automobilī vai nu tikai trenējās aizgriezt priekšā un apstāties, vai arī bija acīgs un pamanīja videoreģistratoru potenciālā upura vadītā automobiļa salonā!” Griģis norāda.
Vai arī tev ir video no bīstamas situācijas uz ceļa? Kādas nejēdzības pilsētas satiksmē? Raksti, sūti man uz [email protected].