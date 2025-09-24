FOTO. Marmora grīdas, baseins un kristāla lustras: pārdod “Purvciema karaļa” grezno villu 0
Kurš gan negribētu dzīvot pilī. Tagad ikvienam no mums ir tāda iespēja (protams, ja bankas kontā lieki 720 000 tūkstoši), jo Purvciemā pārdod pēc skata parastu privātmāju, bet skats, kas paveras iekštelpās, liek elpai aizrauties.
Sludinājumā rakstīts: “Ekskluzīva 1384 m² villa Purvciemā – greznība, baseins un pārdomāts komforts Rīgas aktīvajā rajonā
Piedāvājumā unikāls augstākās klases īpašums Rīgā – plaša un reprezentabla privātmāja ar ekskluzīvu interjeru, baseinu, atpūtas zonām un marmora apdari. Māja atrodas Purvciemā – vienā no pieprasītākajiem galvaspilsētas rajoniem ar attīstītu infrastruktūru un ērtu piekļuvi centram.
Īpašuma raksturojums:
Kopējā platība – 1384 m²
Trīs virszemes stāvi + pagrabs
Pilsētas komunikācijas
Lokāla gāzes apkure
Garāža un bruģēts iebraucamais pagalms
Grezns interjers un apdare: Telpu apdarē izmantots dabīgais marmors, granīts un mozaīkas, Swarovski kristālu lustras, dekoratīvi griestu paneļi un rokām darinātas mēbeles, elegants klasiskais stils ar zeltījumiem, grezniem aizkariem un kvalitatīvām tekstilijām, augstvērtīgas ādas mēbeles, plaši spoguļi, masīvkoka virsmas un dekoratīvas kolonnas, pilnībā aprīkots kabinets ar ādas mēbelēm un vitrāžu logiem, mēbeles un interjera priekšmeti var tikt pārdoti pēc atsevišķas vienošanās.
Plānojums un telpu izvietojums:
Pagrabstāvs:
Plašas atpūtas telpas – piemērotas SPA, spēļu istabai, trenažieru zālei vai kinozālei. Telpas ir gaišas un reprezentablas, ar klasisku apdari un gaisa apmaiņas sistēmu.
1. stāvs:
Iekštelpu baseins ar mozaīkas flīzējumu, masāžas iekārtām un strūklu. Vairākas viesistabas – gan ikdienas lietošanai, gan reprezentatīviem pasākumiem. Ēdamzāle ar masīvu galdu 12 personām, kamīns, lustras. Klasisks kabinets, mājkalpotāju telpas un virtuve ar visu nepieciešamo tehniku.
2. stāvs:
Saimnieku apartamenti ar vairākām guļamistabām, garderobēm un grezniem sanmezgliem. Individuāli izstrādāts interjers ar tapetēm, parketu un griestu dekoriem.
3. stāvs:
Viesu telpas – katra ar savu vannas istabu un sanmezglu. Telpas piemērotas viesiem vai atsevišķai ģimenes locekļu zonai.
Īpašuma priekšrocības:
1. Iespēja izmantot īpašumu kā rezidenci, viesu namu vai diplomātisko pārstāvniecību
2. Grezns, bet praktisks iekārtojums
3. Daudzi sanmezgli – gan pie guļamistabām, gan viesu un atpūtas zonās
4. Privātums un kvalitāte, ko reti iespējams atrast Rīgas centrā
Atrašanās vieta:
Īpašums atrodas klusā ielā Purvciemā – stratēģiski izdevīgā vietā, netālu no sabiedriskā transporta, skolām, medicīnas centriem un iepirkšanās iespējām. Līdz Rīgas centram – tikai 10–15 minūšu brauciens.