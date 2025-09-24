Ilustratīvs foto
Spānijas ministres lidmašīna ceļā uz Lietuvu saskārusies ar negaidītiem traucējumiem 0

LETA
14:26, 24. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas Kēnigsbergas apgabala rajonā ceļā uz Lietuvu noticis mēģinājums slāpēt Spānijas aizsardzības ministres Margaritas Roblesas lidmašīnas GPS, vēsta spāņu tīmekļa izdevums “El Confidencial”.

Incidents noticis brīdī, kad Spānijas Gaisa spēku lidmašīna A330 trešdien bija ceļā uz Šauļu aviobāzi Lietuvā.

Mēģinājums slāpēt militārās lidmašīnas GPS beidzās bez rezultātiem, jo lidmašīna saņēma informāciju no militārā satelīta, raksta izdevums.

Lidojot Kēnigsbergas apgabala rajonā, gan civilajām, gan militārajām lidmašīnām šādi incidenti notiek bieži, paskaidroja lidmašīnas apkalpes komandieris.

Lidmašīnā atradās arī Spānijas Gaisa spēku NATO austrumu flanga patrulēšanas taktiskās aviācijas vienības “Vilkas” karavīru radinieki un žurnālisti, kas vizītē pavadīja ministri.

