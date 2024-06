Publicitātes foto

Vasaras sezonas bieds – celulīts. Farmaceite skaidro, vai pastāv brīnumlīdzekļi tā uzveikšanai.

Celulīts skar 80-90% sieviešu, tostarp gan ar formām bagātākas sievietes, gan sievietes, kuras ir slaidas un gados jaunas. Brīnumrecepte, kas spētu likvidēt celulītu ātri un pavisam – diemžēl joprojām nav atklāta. Farmaceite Zane Melberga dalās padomos par to, kā celulītu iespējams ievērojami samazināt, vienlaikus uzlabojot ādas reljefu un vizuālo izskatu.

Celulīts visbiežāk parādās, kad esam ilgāku laiku atstājušas novārtā rūpes par sevi un savu ķermeni. Tā attīstību var sekmēt nepareizs uzturs, šķidruma aizture, dehidratācija, liekais svars, hormonālas izmaiņas, fizisko aktivitāšu trūkums, vāja kolagēna struktūra ādā, kā arī pārāk ciešs ikdienas apģērbs. Vienlaikus celulīta izpausmes ievērojami paātrina stress, kā ietekmē pastiprināti izdalās hormoni, kas veicina celulīta veidošanos.

Nereti celulīts nav tikai estētiska problēma – tas signalizē par vielmaiņas traucējumiem, ūdens aizturi organismā, limfas atteces un mikrocirkulācijas traucējumiem, kas nākotnē var izraisīt vēnu un citas slimības, tāpēc periodiski par ādas stāvokli nepieciešams konsultēties ar ārstu.

Jāsāk ar pamatiem!

Mums katram ir iedzimtas ķermeņa formas, tāpēc necentieties par spīti visam mainīt to, ko daba devusi – galvenais ir veselīgas ādas stāvoklis un pašsajūta. Ja tomēr uz kājām un sēžas ir redzams celulīts, ko vēlamies samazināt, tad jāņem vērā tas, ka ar vienu procedūras kursu vai pretcelulīta krēmu nebūs līdzēts. Organisms ir vienots veselums, un tikai kompleksa pieeja dos vēlamo rezultātu.

“Pirmkārt, jādzer pietiekami daudz ūdens, kas ādu mitrinās un palīdzēs no tās izskalot kaitīgās vielas. Otrkārt, jāpārskata un iespējams pat jāmaina uzturs, ko uzņemam ikdienā. Tas jāpilnveido ar dažādiem dārzeņiem, svaigiem augļiem, bet atsakoties no sāļiem un taukainiem ēdieniem, miltu ēdieniem un saldumiem. Veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes ir ļoti efektīva kombinācija, tāpēc, treškārt, jābūt kustībā katru dienu. Ja ikdienā daudz kustēsieties un regulāri vingrosiet, risks iegūt celulītu noteikti samazināsies. Savukārt pasargāt ķermeni no celulīta veidošanās vai to mazināt iespējams ar regulārām masāžām, kuru efektu pastiprina ar pretcelulīta krēmiem ikdienas lietošanā,” skaidro Z.Melberga.

Pretcelulīta krēmus vai eļļas ieteicams lietot regulāri, turklāt to iedarbību vēl vairāk var pastiprināt ar masāžas cimdiņiem vai birstēm. Lai izvēlētos sev piemērotāko un tīkamāko līdzekli, vērts konsultēties ar speciālistu – farmaceitu aptiekā vai savu dermatologu.

Kādus kosmētiskos līdzekļus izvēlēties?

Ja tomēr ieraudzīti pirmie ādas negludumi, kas varētu liecināt par celulītu, ieteicams ne vien veikt izmaiņas savā dzīvesveidā, bet arī piemeklēt atbilstošus kosmētiskos līdzekļus pret apelsīna miziņas efektu.

Liekā šķidruma izvadīšanai paredzētas tējas svara samazināšanai. Tauku dedzināšanai noderēs serums tievēšanas aktivizēšanai, dažādas formas uztura bagātinātāji svara un holesterīna samazināšanai. Tie tonizē ķermeni un padara slaidākas ķermeņa aprises, vienlaikus samazinot ķermeņa apkārtmērus un masu, kā arī nostiprinot ādu. Tam piemīt “maratona efekts” – tas imitē fizisko treniņu efektu ar redzamiem rezultātiem. Savienojumā ar fiziskām aktivitātēm un pareizu uzturu, tā iedarbība vairākkārt pastiprinās.

Savukārt ādas nostiprināšanai un kontūrēšanai noderēs ādu nostiprinošs ķermeņa sviests tvirtumam, ķermeņa skrubis, nostiprinošs un mitrinošs ādas losjons. Piemēram, tieši celulīta sākuma stadijās ieteicams izvēlēties līdzekļus, kuru vielas nodrošina tieši celulīta mazināšanu.

Metodes celulīta mazināšanai

Ir vairākas metodes ar kurām iespējams daļēji mazināt šo delikāto problēmu:

Viena no tādām būs glāze silta citronūdens no rīta, tukšā dūša, lai attīrītu gremošanas traktu, iekustinātu vielmaiņu un asinsriti, vienlaikus palīdzot ķermenim atbrīvoties no toksīniem. Tas vārda vistiešākajā nozīmē pamodina organismu.

Arī kontrastduša – pārmaiņus silta un auksta – veicina asins cirkulāciju, limfas atteci, uzlabo muskuļu tonusu un pozitīvi iedarbojas uz ādas elastību. Sākotnēji nepieciešams izsildīt problēmzonas ar silto ūdeni un vienmēr nobeigt ar aukstu dušas šalti.

Tāpat ieteicama ķermeņa pašmasāža – pēc dušas veicot to ar īpašu suku vai dvieli. Tā stimulē asinsriti ādā, pareizu limfas atteci un aktivizē ādas funkcijas.

Pēc tās ir īstais brīdis atbilstošu kosmētisko produktu lietošanai, kas jāizvēlas atkarībā no vajadzības. Piemēram, pretcelulīta krēmi ar kofeīnu ievērojami pastiprina audu mikrocirkulāciju.

Arī rīta vingrošana noderēs cīņā ar celulītu. Lai pamodinātu organismu jau no paša rīta, ieteicams veikt vien 10 minūšu vingrošanu, kas iedarbinātu vielmaiņu un uzlādētu ar enerģiju. Vienlaikus, rīta aktivitātes palīdz regulēt apetīti, kā arī uzlabo smadzeņu darbību.