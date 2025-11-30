“Dievs esot apžēlojies” – pa LTV1 pārraidītajā dievkalpojumā izskanējušais klausītājam licis “izkrist no dīvāna” 0
Politiķis Guntars Vītols piefiksējis kādu teikumu LTV1 pārraidītajā dievkalpojumā, kas viņu pārsteidzies nesagatavotu.
Viņš soctīklos raksta: “Graužu mierīgi čipšus, fonā skan LTV1 dievkalpojums. Tur mācītājs pateica, ka strādnieku mums te paliek mazāk un Dievs esot apžēlojies un sūtot mums te iekšā strādniekus, laikam domāti bija demogrāfijas celšanas kaujinieki. Izkritu no dīvāna un sasitos.”
Arī komentētāji neslēpj izbrīnu.
Jānis norāda, ka baznīcā valda līdzīgas problēmas kā pārējā sabiedrībā: “Demogrāfijas problēmas, cilvēku pasaules vērtības, diemžēl skar arī ticīgos, jo trūkst jauno semināristu. Lai gan, kad dzīvē meklē mierinājumu un uz Ziemassvētkiem, tie paši “kiss kiss mjau” atbalstītāji nezin kāpēc meklē to konservatīvajā, tikai divus dzimumus atbalstošajā dievnamā. Kas ir labi, bet tikai atgādina Brežņeva un citu padomju darbinieku bēres, kad “ateistu” sievas meta krustus. Bet no tv un visos veidos pielūdza Ļeņinu un proletāriešu “progresīvo” svēto savienību.”
Brigita mēģina uzminēt mācītāja domu gājienu: “Varbūt mācītājs bija domājis cilvēku zvejniekus, kas, ja tā ir, nebūtu nekas slikts jo tā saka evaņģēlijs, teica Jēzus Saviem mācekļiem. Bet tad es stingri apšaubu, ka migranti varētu būt tie mācekļi, kuri nu vedīs pie Dieva mūsu tautu. Ja nu vienīgi ar pātagu vai zobenu, jo reliģija, baznīca visus, no pašu tautas Dieva sūtītos praviešus no savām aprindām sen ir patriekusi, un arī Pats Dievs tiem tur būt vairs neļauj.”
Edmunds rosina paraudzīties ar vēsāku prātu: “Ieteikums: piecelties no dīvāna un aiziet uz kādu sakarīgu baznīcu. luterāņi parasti stumj batonus ausīs savos sprediķos.”
Bet Jānis norāda, ka esam degradācijas ceļa sākumā: “Baznīca mums arī no skapja iznākusi un sāk cīnīties par DEI principiem? Tagad neticīgajiem DEI principus sludina TV u.c., komunisma rupori, ticīgajiem – baznīca. Vienā vārdā to sauc – degradācija un mēs esam tikai ceļa sākumā.”
Kristaps zina ko vairāk: “Katoļiem aiz trūkuma tagad Latvijā nāk iekšā mācītāji migranti, kaut kur manīju.”