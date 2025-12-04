Aģentūra “Alpha” uzvar “European Agency Awards 2025” divās kategorijās 0
Komunikācijas aģentūra “Alpha” šogad izcīnījusi divas balvas prestižajā “European Agency Awards 2025” konkursā – kategorijās “Best PR Campaign” (labākā sabiedrisko attiecību kampaņa) un “Best Integrated Campaign” (labākā integrētā kampaņa), novērtējot kampaņu “Never Alone!”, kas īstenota Lietuvā sadarbībā ar lietotni Findmykids. Šis panākums apliecina, ka Baltijas komunikācijas industrija spēj radīt Eiropas līmeņa risinājumus ar reālu sabiedrisku ietekmi.
“European Agency Awards 2025” konkursā šogad piedalījās vairāk nekā 300 aģentūru no vairāk nekā 40 Eiropas valstīm, sacenšoties par labākajiem projektiem dažādās reklāmas, sabiedrisko attiecību un digitālā mārketinga disciplīnās. Žūrija, kurā pārstāvēti starptautiski nozares eksperti, atzina, ka “Never Alone!” izceļas ar dziļu cilvēcisku vēstījumu, sabiedrisko nozīmi un izcili koordinētu integrēto pieeju.
Kampaņa “Never Alone!” tika radīta laikā, kad Lietuvā pieauga sabiedrības satraukums par bērnu drošību – ik gadu pazūd vairāki tūkstoši bērnu, bet trūka vienotas, cerību sniedzošas komunikācijas. Kampaņas mērķis bija pārvērst bailes un neziņu par rīcību un izpratni, mudinot vecākus runāt ar bērniem par drošību un izmantot tehnoloģijas kā atbalstu, nevis kontroli.
Radošā ideja – “Vai tu zini, kur ir tavs Kevins?” – atsaucās uz filmu Home Alone, apvienojot humoru ar siltu cilvēcisku emociju. Kampaņa kļuva par nacionālu sarunu Lietuvā, aptverot televīziju, digitālos medijus, radio, influencerus un sabiedrisko organizāciju līdzdalību. Rezultātā tika sasniegta teju visa valsts vecāku auditorija, būtiski pieauga Findmykids lietotnes atpazīstamība un lejupielādes, bet vēl svarīgāk – sabiedrībā sāka veidoties atklāta diskusija par bērnu drošību.
“Esam ļoti lepni par mūsu komandas darbu un šo starptautisko atzinību,” saka Lauris Špillers, “Alpha” valdes loceklis. “Balvas pierāda, ka, apvienojot patiesu stāstu ar radošu un integrētu pieeju, iespējams sasniegt vairāk – ne tikai komunikācijas rezultātus, bet arī pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Mēs ticam, ka tā ir mūsdienu komunikācijas galvenā jēga.”