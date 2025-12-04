Lauris Špillers, “Alpha” valdes loceklis
Lauris Špillers, “Alpha” valdes loceklis
Foto: LETA

Aģentūra “Alpha” uzvar “European Agency Awards 2025” divās kategorijās 0

LA.LV
20:19, 4. decembris 2025
Ziņas

Komunikācijas aģentūra “Alpha” šogad izcīnījusi divas balvas prestižajā “European Agency Awards 2025” konkursā – kategorijās “Best PR Campaign” (labākā sabiedrisko attiecību kampaņa) un “Best Integrated Campaign” (labākā integrētā kampaņa), novērtējot kampaņu “Never Alone!”, kas īstenota Lietuvā sadarbībā ar lietotni Findmykids. Šis panākums apliecina, ka Baltijas komunikācijas industrija spēj radīt Eiropas līmeņa risinājumus ar reālu sabiedrisku ietekmi.

Saikne ir maģiska! Neviens mājdzīvnieks nespēj mīlēt jūs tā, kā šīs 10 suņu šķirnes
Kokteilis
Džilis atkal brīvs: 7 viņa drāmas un dāmas, par kurām biji aizmirsis 3
Kāds absurds! Ārsts ir, iekārta ir, bet izmeklēt nedrīkst. Kas patiesībā ir “kvota”? 1
Lasīt citas ziņas

“European Agency Awards 2025” konkursā šogad piedalījās vairāk nekā 300 aģentūru no vairāk nekā 40 Eiropas valstīm, sacenšoties par labākajiem projektiem dažādās reklāmas, sabiedrisko attiecību un digitālā mārketinga disciplīnās. Žūrija, kurā pārstāvēti starptautiski nozares eksperti, atzina, ka “Never Alone!” izceļas ar dziļu cilvēcisku vēstījumu, sabiedrisko nozīmi un izcili koordinētu integrēto pieeju.

Kampaņa “Never Alone!” tika radīta laikā, kad Lietuvā pieauga sabiedrības satraukums par bērnu drošību – ik gadu pazūd vairāki tūkstoši bērnu, bet trūka vienotas, cerību sniedzošas komunikācijas. Kampaņas mērķis bija pārvērst bailes un neziņu par rīcību un izpratni, mudinot vecākus runāt ar bērniem par drošību un izmantot tehnoloģijas kā atbalstu, nevis kontroli.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pieskārās, izteica seksuāla rakstura tekstus un…” Neirologam stājies spēkā liegums ārstēt pacientus
VIDEO. “Viens no lielākajiem apbalvojumiem manā dzīvē!” Tramps iegūst FIFA miera balvu
Kokteilis
FOTO. Iespaidīga summiņa par auskariem vien! Atklāta princeses Keitas rotu patiesā vērtība

Radošā ideja – “Vai tu zini, kur ir tavs Kevins?” – atsaucās uz filmu Home Alone, apvienojot humoru ar siltu cilvēcisku emociju. Kampaņa kļuva par nacionālu sarunu Lietuvā, aptverot televīziju, digitālos medijus, radio, influencerus un sabiedrisko organizāciju līdzdalību. Rezultātā tika sasniegta teju visa valsts vecāku auditorija, būtiski pieauga Findmykids lietotnes atpazīstamība un lejupielādes, bet vēl svarīgāk – sabiedrībā sāka veidoties atklāta diskusija par bērnu drošību.

“Esam ļoti lepni par mūsu komandas darbu un šo starptautisko atzinību,” saka Lauris Špillers, “Alpha” valdes loceklis. “Balvas pierāda, ka, apvienojot patiesu stāstu ar radošu un integrētu pieeju, iespējams sasniegt vairāk – ne tikai komunikācijas rezultātus, bet arī pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Mēs ticam, ka tā ir mūsdienu komunikācijas galvenā jēga.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Alpha Baltic Media” vērsīsies Konkurences padomē pret Latvijas Reklāmas asociāciju par negodīgu konkurenci
“Palielinās nevienlīdzību starp iestāžu darbiniekiem.” Saeimā spraigas debates par priekšlikumu – atcelt naudas balvas ministrijās un citās valsts iestādēs
Kokteilis
FOTO. Starp mums dzīvo īsti varoņi! “Latvijas Lepnuma” ceremonijā godināti cilvēki, kuru darbi aizkustina un iedvesmo
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.