“Alpha Baltic Media” vērsīsies Konkurences padomē pret Latvijas Reklāmas asociāciju par negodīgu konkurenci 0
Reaģējot uz vakardienas, 26. oktobrī, Latvijas Televīzijas raidījumā “De Facto” izskanējušo informāciju un Latvijas Reklāmas asociācijas (LRA) izplatītajiem apgalvojumiem, SIA “Alpha Baltic Media” uzsver, ka šie izteikumi ir nepatiesi, maldinoši un pēc būtības veido mērķtiecīgu melnā PR kampaņu, ko īsteno uzņēmuma konkurenti, izmantojot asociācijas platformu.
“Alpha Baltic Media” norāda, ka uzņēmums nav saistīts ar nekādu prettiesisku rīcību, un neviena valsts institūcija nav konstatējusi būtiskus pārkāpumus uzņēmuma darbībā. Uzņēmums godprātīgi pilda līgumsaistības ar klientiem un pēdējo divu gadu laikā noslēdzis ap 50 līgumiem valsts iepirkumu ietvaros. No šogad noslēgtajiem līgumiem tikai viens ticis lauzts, bet pagājušajā gadā – divi.
“Šādas situācijas laiku pa laikam rodas jebkurā nozarē – ja starp pasūtītāju un aģentūru neveidojas sinerģija, līguma izbeigšana ir normāla sadarbības prakse. Mēs vienmēr izvirzām klienta intereses pirmajā vietā un strādājam atbildīgi, caurspīdīgi un ar profesionālu attieksmi,” norāda “Alpha Baltic Media” valdes loceklis Lauris Špillers.
“Nav korekti atsaukties uz notikumiem, kas notikuši pirms vairāk nekā sešiem vai septiņiem gadiem un kuru apstākļi šodien vairs nav zināmi. Uzņēmums ir mainījies, attīstījies un šobrīd strādā atbilstoši visām likumdošanas prasībām. Nodokļi tiek maksāti godprātīgi – pretējā gadījumā mēs nevarētu veiksmīgi noslēgt un īstenot aptuveni 50 publiskos līgumus,” viņš piebilst.
Uzņēmuma juridiskā pārstāve Zane Norenberga: “Mūsu ieskatā šāda asociācijas un tās biedru, kurus tā pārstāv, rīcība pēc būtības ir vērsta pret godīgu konkurenci. Tā cenšas ar negodīgas konkurences metodēm izstumt no tirgus konkurentus, kas nav tās biedri. Šāda rīcība ir nepieļaujama un neatbilst Konkurences likuma principiem.”
“Alpha Baltic Media” ir pieņēmusi lēmumu vērsties ar iesniegumu Konkurences padomē, lūdzot izvērtēt LRA un tās biedru rīcību, kas, uzņēmuma ieskatā, rada nepamatotu tirgus ierobežojumu un kropļo konkurenci reklāmas un komunikācijas pakalpojumu jomā.
Uzņēmums aicina tirgus dalībniekus un medijus vērtēt informāciju objektīvi un atbildīgi, neļaujoties vienpusīgām interpretācijām.
Jau ziņots, ka “Alpha Baltic Media” 2024. gadā sasniedza 2,66 miljonu eiro apgrozījumu – par 34% vairāk nekā gadu iepriekš. Peļņa pieauga līdz 113 tūkstošiem eiro, apliecinot stabilu izaugsmi un efektīvu uzņēmuma darbību. 2025. gadā uzņēmums kļuvis arī par “Google Partner” aģentūru, kas apliecina augstu profesionālo kompetenci digitālā mārketinga jomā. Igaunijas māteskompānija “AlphaAgency” saņēmusi “Strongest in Estonia 2024” sertifikātu, apliecinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un atbildīgu uzņēmējdarbību.