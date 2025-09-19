“Veikali sāk mirt kā mušas…” Alkohola tirdzniecības ierobežojumi žņaudz mazos veikalus? 0
“Mazie veikali sāk mirt kā mušas”, tāds ir Latvijas Tirgotāju asociācijas viedoklis par nozarē notiekošo, ieviešot ierobežojumus, vēsta TV3 Ziņas.
Kā informē asociācija – tuvākā mēneša laikā būs statistika par grūtībās nonākušajiem uzņēmējiem, kuri ļoti izjūt alkohola tirdzniecības laika saīsināšanu un citus ierobežojumus.
Henriks Danusēvičs, Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents: “Brīdī, kad uzliek papildu ierobežojumus, jādomā, kā izdzīvot tālāk. Un tad ir šis spiediens – vai nu jāklapē veikals ciet, ko redzam, ka veikali sāk mirt kā mušas, vai jāceļ cenas. Bet cenas nevaram paaugstināt, jo pirktspēja kāda ir, tāda ir.
Šobrīd nav datu. Bet redzam, ka tas notiek. Esam vienojušies ar Pašvaldību savienību, kas mums palīdzēs saprast, kāda ir situācija. Ķēdes zina, bet baidās teikt.”
Savukārt Raimonds Okmanis, Latvijas Tirgotāju savienības valdes priekšsēdētājs, pauda: “Mums “LATS” tīklā ir bankrotējuši, liels uzņēmums ar 30 veikaliem cīnās par izdzīvošanu. Tiesiskās aizsardzības process iedarbināts. Skatīsimies, kā veiksies. Tas nav tā, ka grib aizvērties, viņus piespiež aizvērties ciet.”
Tuvākajā laikā veikalnieki ar konkrētām prasībām vērsīsies valdībā.
Plašāk par to, ko saka ekonomists Pēteris Strautiņš, pievienotajā video sižetā!