Foto: LETA

“Veikali sāk mirt kā mušas…” Alkohola tirdzniecības ierobežojumi žņaudz mazos veikalus? 0

LA.LV
13:25, 19. septembris 2025
Ziņas Latvijā

“Mazie veikali sāk mirt kā mušas”, tāds ir Latvijas Tirgotāju asociācijas viedoklis par nozarē notiekošo, ieviešot ierobežojumus, vēsta TV3 Ziņas.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Neredzamās slepkavas: četri ikdienas ieradumi, kas nemanāmi bojā asinsvadus un palielina trombu attīstības risku
Kokteilis
Ja esi dzimis vienā no šiem trīs datumiem, tev uzlikts īpašs “zīmogs” no pagātnes
Trīs Krievijas iznīcinātāji ielidojuši Igaunijas teritorijā; igauņi pieprasa NATO 4. panta konsultācijas 121
Lasīt citas ziņas

Kā informē asociācija – tuvākā mēneša laikā būs statistika par grūtībās nonākušajiem uzņēmējiem, kuri ļoti izjūt alkohola tirdzniecības laika saīsināšanu un citus ierobežojumus.

Henriks Danusēvičs, Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents: “Brīdī, kad uzliek papildu ierobežojumus, jādomā, kā izdzīvot tālāk. Un tad ir šis spiediens – vai nu jāklapē veikals ciet, ko redzam, ka veikali sāk mirt kā mušas, vai jāceļ cenas. Bet cenas nevaram paaugstināt, jo pirktspēja kāda ir, tāda ir.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. Karaliskā sveiciena vietā sūdi! Anglijas godasardzes zirgs nokārtojas Trampa priekšā
“34 miljoni eiro nesedz pilnīgi itin neko!” Veselības un sociālās aprūpes darbiniekus neapmierina Finanšu ministrijas lēmums
VIDEO. Ukrainas dronu uzbrukums izsit no ierindas 60 miljonus dolāru vērtu Krievijas karakuģi

Šobrīd nav datu. Bet redzam, ka tas notiek. Esam vienojušies ar Pašvaldību savienību, kas mums palīdzēs saprast, kāda ir situācija. Ķēdes zina, bet baidās teikt.”

Savukārt Raimonds Okmanis, Latvijas Tirgotāju savienības valdes priekšsēdētājs, pauda: “Mums “LATS” tīklā ir bankrotējuši, liels uzņēmums ar 30 veikaliem cīnās par izdzīvošanu. Tiesiskās aizsardzības process iedarbināts. Skatīsimies, kā veiksies. Tas nav tā, ka grib aizvērties, viņus piespiež aizvērties ciet.”

Tuvākajā laikā veikalnieki ar konkrētām prasībām vērsīsies valdībā.

Plašāk par to, ko saka ekonomists Pēteris Strautiņš, pievienotajā video sižetā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Mēs šo soli vēl nožēlosim!” Klementjevs brīdina – alkohola tirdzniecības ierobežojumi nebeigsies labi
Veselam
Latviešu viens no iecienītākajiem dzērieniem – alus – izrādās veselības slepkava! Kā ir ar bezalkoholisko alu?
TV24
Viena alkohola saindēšanās epizode var pilnībā aizklapēt ciet visu uzņemšanas nodaļu – odekolonu dzērāju ārstēšana prasa daudz resursu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.