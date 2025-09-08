“Mēs šo soli vēl nožēlosim!” Klementjevs brīdina – alkohola tirdzniecības ierobežojumi nebeigsies labi 0

15:50, 8. septembris 2025
Līdz ar alkohola tirdzniecības ierobežojumiem Latvijā pieaug pieprasījums pēc lētajiem odekoloniem. Par šo faktu TV24 raidījumā “Preses klubs” diskutēja raidījuma viesi, tostarp Andrejs Klementjevs, Rīgas domes LPV frakcijas vadītāja vietnieks un deputāts. Viņš uzsvēra, ka tirdzniecības ierobežojumu soli vēl nožēlosim.

Klementjevs norādīja, ka represīvas metodes alkohola patēriņa ierobežošanai nav efektīvas un var radīt negaidītas sekas. “Tuvākajā laikā slodze uz slimnīcām ar saindēšanās gadījumiem būtiski pieaugs,” brīdināja deputāts. Viņš skaidroja, ka cilvēki sāks meklēt aizliegtas alternatīvas – lietot to, ko nedrīkst, eksperimentēt ar nelegālo alkoholu vai citiem bīstamiem preparātiem. “Vienalga, ja cilvēks gribēs, viņš piedzersies,” pauda deputāts.

“Vistrakākais, tas skars arī jaunus cilvēkus, tāpēc ka šodien, mēs negribam par to runāt, bet nelegālo narkotiku lietošana jauniešu vidū ir nenormāla. Tā prece, atvainojiet, bet ir daudz lētāka nekā alkohols.”

Viņš atgādināja, ka alkohola lietošanas kultūras veidošana bijusi viens no iepriekšējiem mērķiem, cenšoties cilvēkus pieradināt pie vieglākiem alkoholiskajiem dzērieniem, piemēram, vīna, nevis stiprajiem dzērieniem. “Visi teica – alkohola lietošana tā ir kultūra. Mums vajadzēja, nevis ar aizliegumu strādāt, bet ar kultūru.”

“Mēs šo soli vēl nožēlosim,” par ierobežojumiem sacīja Klementjevs, kurš ir pārliecināts – ar represīvām metodēm nevar izārstēt alkoholismu.

