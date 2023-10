Strauji saasinoties drošības situācijai Izraēlā, kas rada ievērojamus drošības riskus un neprognozējamu situācijas attīstību tuvākajā nākotnē, Ārlietu ministrija (ĀM) stingri aicina šobrīd neceļot uz Izraēlu, aģentūru LETA informēja ĀM.

Valsts teritorijā esošos Latvijas valstspiederīgos ĀM aicina sekot līdzi situācijas attīstībai un vietējo drošības dienestu rekomendācijām. ĀM brīdinājums ir spēkā līdz turpmākam aktuālās situācijas precizējumam.

ĀM aicina tos valstspiederīgos, kuri patlaban ir devušies īslaicīgā braucienā uz Izraēlu, reģistrēties Konsulārajā reģistrā. Reģistrēšanās Konsulārajā reģistrā sniegs iespēju nepieciešamības gadījumā operatīvi saņemt konsulāro palīdzību ārkārtas situācijās.

ĀM norāda, ka drošības situācija Izraēlā joprojām nav stabila, un tā var strauji mainīties. Ņemot vērā saspringto politisko situāciju un saspīlējumu Izraēlas un palestīniešu attiecībās, ĀM stingri iesaka ceļotājiem nedoties uz Jeruzalemi, Gazas sektoru un 40 kilometru rādiusā ap to un Palestīnas Pašpārvaldes teritorijām. Tāpat ĀM iesaka ceļotājiem neapmeklēt Izraēlas pierobežas reģionus ar Libānu un Sīriju.

Atrodoties Jeruzalemē, ĀM stingri aicina ievērot piesardzību, izvairīties no demonstrācijām un vietām, kurās pulcējas liels cilvēku skaits un iespējamas masu nekārtības. ĀM aicina ceļotājus atrasties vietā, no kuras ātri sasniedzamas bumbu patversmes.

