Donalds Tramps
ASV slepeni grib atstādināt Kubas prezidentu? Rubio atbild uz spekulācijām 0

LETA
9:27, 18. marts 2026
ASV valsts sekretārs Marko Rubio otrdien noliedza medijos nule izskanējušo informāciju, ka ASV amatpersonas esot mudinājušas Kubu atstādināt prezidentu Migelu Diasu-Kanelu.

Kokteilis
19. marts satricinās piecas zodiaka zīmes – kas gaidāms?
Krimināls
VIDEO. “Lūdzu, lūdzu, nezvaniet policijai!” Latvieši saviem spēkiem Rīgā aiztur indieti, kurš izmanto 14 gadus jaunu meiteni 246
“Tas lika pasmaidīt” – autovadītāja uz ceļa pamanījusi kravas auto ar neparastu, bet pamācošu uzrakstu 7
Lasīt citas ziņas

Rubio platformā “X” pauda, ka laikraksta “New York Times” raksts nav patiess, norādot arī, ka tā ir viena no publikācijām, kur kā avoti izmantoti “šarlatāni un meļi, kas apgalvo, ka pārzina jomu”.

Rubio otrdien žurnālistiem sacīja, ka Kubai ir jāveic pasākumi, kas būtu dramatiskāki par jaunajiem soļiem, kas paredz atļauju ārzemju kubiešiem investēt un veikt uzņēmējdarbību salā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viņi turpinās… ASV izlūkdienesti atklāj Kremļa plānus karam Ukrainā
Kokteilis
19. marts satricinās piecas zodiaka zīmes – kas gaidāms?
Lietā par krāpšanos IT iepirkumos apcietināts bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Liopa

“New York Times”, atsaucoties uz avotiem, iepriekš ziņoja, ka Vašingtonas un Havannas sarunās par Kubas nākotni Trampa administrācijas amatpersonas rosinājušas no amata atstādināt prezidentu Diasu-Kanelu.

Vašingtona vēlas panākt, ka Diass-Kanels zaudē amatu, vienlaikus ļaujot saglabāt varu patlabanējai valdībai, ziņoja laikraksts.

Avoti “New York Times” teikuši, ka “Kubas valsts galvas atstādināšana ļautu valstī veikt strukturālas ekonomiskas pārmaiņas, ko diez vai atbalstīs Diass-Kanels, kuru [Trampa] amatpersonas uzskata par stingrās līnijas piekritēju”.

Piektdien tiekoties ar Kubas augstākajām amatpersonām, Diass-Kanels sacīja, ka Havana sarunājas ar Vašingtonu, taču par sarunu saturu neko neizpauda.

Venecuēlā, kur ASV armijas operācijas gaitā 3. janvārī tika nolaupīts prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva Silija Floresa, Savienotās Valstis turpina sadarboties ar neseno Maduro viceprezidenti un tagadējo pagaidu līderi Delsiju Rodrigesu, kas izrādījusies piekāpīgāka Vašingtonas prasībām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps gatavojas mainīt režīmu arī citās valstīs: izdevuma rīcībā nonākusi slepena informācija
“Pirms nav par vēlu!” Tramps draud Venecuēlai un Kubai
“Pajautājiet Putinam!” Tramps pārliecināts, ka zina, no kā patiesībā baidās Kremļa saimnieks
