ASV slepeni grib atstādināt Kubas prezidentu? Rubio atbild uz spekulācijām
ASV valsts sekretārs Marko Rubio otrdien noliedza medijos nule izskanējušo informāciju, ka ASV amatpersonas esot mudinājušas Kubu atstādināt prezidentu Migelu Diasu-Kanelu.
Rubio platformā “X” pauda, ka laikraksta “New York Times” raksts nav patiess, norādot arī, ka tā ir viena no publikācijām, kur kā avoti izmantoti “šarlatāni un meļi, kas apgalvo, ka pārzina jomu”.
Rubio otrdien žurnālistiem sacīja, ka Kubai ir jāveic pasākumi, kas būtu dramatiskāki par jaunajiem soļiem, kas paredz atļauju ārzemju kubiešiem investēt un veikt uzņēmējdarbību salā.
“New York Times”, atsaucoties uz avotiem, iepriekš ziņoja, ka Vašingtonas un Havannas sarunās par Kubas nākotni Trampa administrācijas amatpersonas rosinājušas no amata atstādināt prezidentu Diasu-Kanelu.
Vašingtona vēlas panākt, ka Diass-Kanels zaudē amatu, vienlaikus ļaujot saglabāt varu patlabanējai valdībai, ziņoja laikraksts.
Avoti “New York Times” teikuši, ka “Kubas valsts galvas atstādināšana ļautu valstī veikt strukturālas ekonomiskas pārmaiņas, ko diez vai atbalstīs Diass-Kanels, kuru [Trampa] amatpersonas uzskata par stingrās līnijas piekritēju”.
Piektdien tiekoties ar Kubas augstākajām amatpersonām, Diass-Kanels sacīja, ka Havana sarunājas ar Vašingtonu, taču par sarunu saturu neko neizpauda.
Venecuēlā, kur ASV armijas operācijas gaitā 3. janvārī tika nolaupīts prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva Silija Floresa, Savienotās Valstis turpina sadarboties ar neseno Maduro viceprezidenti un tagadējo pagaidu līderi Delsiju Rodrigesu, kas izrādījusies piekāpīgāka Vašingtonas prasībām.