“Apprecējos, bet tikai pēc tam uzzināju, ka vīram jau ir cita sieva,” sieviete nonākusi dīvainā situācijā 0

10:33, 16. marts 2026
Stāsti Pieredze

Kāda sieviete vērsusies pēc padoma TV24 raidījumā “Uz līnijas” neparastā situācijā – lai gan viņa ar vīru kopā dzīvo jau daudzus gadus, dokumentos izrādās, ka laulības statuss nav korekti sakārtots.

“1995. gadā mēs apprecējāmies. Bet 2006. gadā izrādījās, ka valsts uzrāda, ka vīrs it kā nav izšķīries no iepriekšējās sievas, lai gan viņš bija šķīries. Rezultātā sanāk, ka es esmu precējusies, bet vīrs – it kā šķīries,” stāsta sieviete. Viņa piebilst, ka pāris kopā dzīvo jau ļoti ilgi: “Mēs jau gandrīz 30 gadus esam kopā.”

Aigars Kaupe, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs skaidro, ka šādās situācijās visbiežāk kāds no formalitāšu soļiem vienkārši nav pabeigts līdz galam. Līdz 1993. gadam laulību šķiršana Latvijā notika tikai ar tiesas spriedumu, tāpēc svarīgi ir atrast attiecīgos dokumentus.

“Ja tiesā lieta ir pabeigta un laulība ir izšķirta, tad jāatrod tiesa, kurā tas notika, un jāvēršas tās kancelejā, lai saņemtu tiesas sprieduma kopiju,” skaidro jurists.

Ar šo dokumentu pēc tam jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai laulības šķiršana tiktu korekti reģistrēta valsts datubāzēs.

“Kaut kas šajā procesā acīmredzot nav izdarīts līdz galam. Kad spriedums tiks reģistrēts, tad arī dokumentos viss sakārtosies,” uzsver jurists.

