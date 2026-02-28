No 1.marta jauna kārtība: svarīga informācija, ko likt aiz auss visiem precētajiem 0
No šā gada 1.marta spēkā stāsies izmaiņas laulības šķiršanas procesā pie notāra. Kādas izmaiņas gaidāmas, kādēļ šādas izmaiņas bija nepieciešamas un kā tam vajadzētu iespaidot gan laulības šķiršanas procesu, gan ikdienu pēc laulības šķiršanas – stāsta zvērināta notāre Ilze Metuzāle, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja vietniece.
Pats par sevi laulības šķiršanas process pie notāra nav nekas jauns. Jau kopš 2011.gada notāri var atzīt par šķirtām tādas laulības, kurās starp laulātajiem nav strīda. Vienīgais noteikums, ko likumdevējs bija izvirzījis – lai tajos gadījumos, kad laulātajiem ir nepilngadīgi bērni vai manta, vienlaikus ar laulības šķiršanu tiktu rakstveidā noslēgta arī vienošanās par kopīgo nepilngadīgo bērnu aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem, kā arī kopīgās mantas sadali.
Līdz 2011.gadam laulību varēja šķirt tikai tiesā, kas nevajadzīgi noslogoja tiesas ar procesiem, kuros pēc būtības nekāda strīda nav, turklāt doma par došanos uz tiesas māju nemaz nemotivēja tos pārus, kas faktiski dzīvoja šķirti, nostiprināt kopdzīves beigas arī juridiski.
Laulības šķiršana pie notāra ievērojami atslogoja tiesas. Šķiršanās process pie notāra ir ātrāks, laulātajiem emocionāli vieglāks un lētāks. Pa šiem gadiem pie notāriem uzsāktas vairāk nekā 71 500 laulību šķiršanas lietas.
Laikam ritot un izvērtējot pozitīvo ietekmi, ko deva iespēja šķirt laulību pie notāra, kļuva skaidrs, ka arī šo kārtību iespējams pilnveidot. Arvien biežāk tiesām nācās skatīt lietas, kurās pat pēc vairākiem gadiem kopš laulības šķiršanas nepilngadīgā bērna vecāki strīdējās gan par uzturlīdzekļiem nepilngadīgā bērna uzturam, gan par aizgādības un saskarsmes jautājumiem. Galvenais iemesls – pie laulības šķiršanas vecāki bija noslēguši pašu sagatavotu, visbiežāk interneta dzīlēs atrastu, vienošanās paraugu, kuras saturs izrādījās nepiemērots konkrēto vecāku un bērna interesēm un ikdienai pēc laulības šķiršanas.
Tādēļ pagājušajā gadā Saeima, Tieslietu ministrijas ierosināta, apstiprināja izmaiņas Notariāta likumā un Civilprocesa likumā, kas paredz, ka no 2026.gada 1.marta vienošanās pirms laulības šķiršanas par nepilngadīgo bērnu aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem obligāti slēdzamas notariālā formā.
Izmaiņas skars arī vienošanās izpildes jautājumus. Jau kopš 2013.gada ir dažādas saistības, kuras pēc notāra slēgtiem līgumiem iespējams nodot piespiedu izpildei tiesu izpildītājam bez tiesas procesa. Laulību šķiršanas lietās līdz šim piespiedu izpildei tiesu izpildītājam varēja nodot piedziņai tikai nesamaksātos uzturlīdzekļus, turklāt arī tikai tad, ja vienošanos laulātie bija izvēlējušies slēgt notariālā formā. No 1.marta piespiedu izpildei tiesu izpildītājam vienošanās nepildīšanas gadījumā varēs nodot arī jautājumus par nepilngadīgo bērnu aizgādību un saskarsmes tiesībām.
Jānorāda, ka pati par sevi šāda piespiedu izpilde nav nekas jauns. Arī līdz likuma izmaiņām tiesu izpildītāju darbībās ietilpa saskarsmes tiesību un aizgādības tiesību jautājumu piespiedu izpildes nodrošināšana, tikai ar vienu atšķirību – nevis pēc pašu vecāku slēgtiem līgumiem, bet gan pēc tiesu nolēmumiem.
Kārtība, kā notiek piespiedu izpilde lietās, kas izriet no saskarsmes tiesībām, ir noteikta Civilprocesa likuma 74.5 nodaļā. Nekādā gadījumā nav iedomājams, ka tiesu izpildītājs neatkarīgi no apstākļiem konkrētā nedēļas dienā aizvedīs bērnu un kā pasta paciņu – gribi vai negribi – pret parakstu izsniegs tam no vecākiem, kuriem saskaņā ar noslēgto vienošanos konkrētajā dienā bērns jāuzņem pie sevis. Tiesu izpildītājs vispirms nosūtīs paziņojumu tam vecākam, kurš nepilda noslēgto vienošanos un brīdinās par tikšanās laiku, tāpat informēs, ka līguma nepildīšanas gadījumā var tikt piemērots naudas sods līdz pat 1 500 EUR.
Jaunās izmaiņas liks vecākiem vēl pirms laulības šķiršanas daudz rūpīgāk kā līdz šim savā starpā apspriest kārtību, kā abi vecāki varēs būt līdzdalīgi bērna dzīvē. Tas sniegs lielāku drošību un noteiktību bērnam, kura dzīvē vienlīdz svarīgi ir abi vecāki neatkarīgi no tā, vai vecāki dzīvo kopā vai atsevišķi. Tāpat abiem vecākiem būs lielāka paļāvība uz to, ka ir panākta vienošanās par paredzamu un konkrētu tikšanās laiku grafiku, kuru abi vecāki labākajās bērna interesēs centīsies ievērot un pildīt.