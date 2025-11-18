Ar cik vecām auto riepām drīkst braukt jeb, kad ir tas brīdis, kad riepa skaitās veca 0

Ar cik vecām auto riepām drīkst braukt un kad ir tas brīdis, kad tās ir vecas un jālūkojas pēc jaunām? Šo jautājumu TV24 raidījums “Cilvēks. Ceļš. Drošība” uzdeva Oskaram Irbītim, satiksmes drošības ekspertam.

“Īstenībā ir tā – jautājums pamatā ir par to, kur šīs riepas tiek glabātas. Riepa var būt ar smuku protektoru, bet, ja, ar pirkstu pārbraucot, redzam, ka

riepā ir plaisas, it īpaši sānos, un tās nebūt nav lameles, tad riepa jau ir novecojusi,”
tik īsu un konkrētu atbildi uz šo jautājumu sniedz eksperts, piebilstot, ka īpaši vasaras riepām “gados nav jāskatās!”

Galvenais ir riepu – gan vasaras, gan ziemas – glabāšana:

tās nedrīkst turēt uz balkona saulītē, tās nedrīkst turēt siltumā, bet gan vēsā un tumšā vietā –

pagrabos, noliktavās, kas nav pakļautas tiešai saules iedarbībai. Tās ir īstās vietas riepu glabāšanai to nesezonā, saka Irbītis.

Ja riepām, kuras tiek mainītas, ir mazs nobraukums, tad pirms tās likt glabāšanā, tās jāapstrādā – tagad ir lieliski līdzekļi speciālai apstrādei, lai riepas labāk glabātos un būtu mazāka ietekme no ārpuses.

“Gada skaitlis nav tas būtiskākais riepu esošās kvalitātes noteikšanā,” atkārto Irbītis, smejoties,

ka ar vairāk par 15 gadus vecām riepām jau nu gan nevajadzētu braukt: “Ir jāskatās uz riepas faktisko stāvokli.

Turklāt šā brīža ziemas riepām, kuras ir ar vajadzīgo kalna/sniegpārsliņas apzīmējumu, nebūs vairāk par 7 gadiem.”

