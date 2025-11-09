“Šobrīd ir pat virs +10 grādiem!” No kā jāuzmanās tiem, kas jau brauc ar ziemas riepām, skaidro eksperts 0

9:16, 9. novembris 2025
Kāds raidījuma “Uz līnijas” skatītājs uzdeva šim gadalaikam aktuālu jautājumu: “No kā jāuzmanās tiem, kas jau šobrīd brauc ar ziemas riepām?”

Pirmais, kas ir jāņem vērā – ziemas riepas ir paredzētas ziemas apstākļiem, proti, zemai gaisa temperatūrai, skaidro Jānis Vanks, Drošas braukšanas skolas vadītājs.

Viņš brīdina, ka ziemas riepām “ir mīksta gumija, un, ja esam uzlikuši jaunas un labas ziemas riepas, tad saķere ar slapju asfaltu vai bruģi būs sliktāka nekā ar vasaras riepām. Runa ir par gaisa temperatūru, kas šobrīd ir plusos – pat virs +10 grādiem!”

Tas nozīmē, ka šādā siltumā ziemas riepu gumija kļūst pārāk elastīga, bremzēšanas ceļš var būt garāks, stūre – mazāk atsaucīga, un automašīna uzvedas nestabili uz esošā ceļu seguma.

Ja riepas tomēr ir nomainītas, Vanks iesaka tad šobrīd mainīt arī braukšanas stilu – nedrīkst strauji paātrināties, jo līkumos kāds no riteņiem noteikti sāks buksēt, ja vien tā nav pilnpiedziņas mašīna. Eksperts atgādina, ka šis viss veicina arī pastiprinātu ziemas riepu nodilšanu.

“Bremzēšanas ceļš, stūres atsaucība – tas ir jāņem vērā, ja tagad brauc ar ziemas, nevis vasaras riepām. Jābrauc kā ziemā – ar mērenu ieskriešanos, pietiekamu distanci un notikumu paredzēšanu uz priekšu,” rezumē Vanks.

