Ziemas riepu maiņa. Skaidrojam, cik patiess ir septiņu grādu "mīts"?

Viens no noturīgākajiem mītiem par automašīnām ir apgalvojums, ka, temperatūrai nokrītot zem septiņiem grādiem pēc Celsija, ir pienācis laiks nomainīt vasaras riepas pret ziemas riepām, jo vasaras riepas kļūst cietas un nedrošas. Riepu ražotāji to apgalvo jau kopš 80. gadiem, tāpēc žurnāls AutoBild pētījis, vai šis septiņu grādu slieksnis ir mīts.

Patiesība vai mārketinga triks? Jau 80. gadu beigās AutoBild riepu testi pierādīja, ka septiņu grādu robeža gluži neatbilst patiesībai. Testos, salīdzinot vasaras un ziemas riepas, atklājās, ka uz sausa ceļa vasaras riepas nodrošina labākus bremzēšanas rādītājus pat vieglā salnā.

Tomēr precīza temperatūras robeža, pie kuras vasaras riepas kļūst nedrošas, nav noteikta, jo tā atšķiras atkarībā no riepas veida, ceļa seguma (sauss vai slapjš) un braukšanas aspektiem – bremzēšanas, saķeres vai stabilitātes līkumos.

Mūsdienu riepu tehnoloģijas un gumijas sastāvs ir radikāli mainījies, tāpēc septiņu grādu robeža vairs nav universāla.

Kā atšķiras ziemas un vasaras riepas?

Ziemas riepas: Tām ir lameles – smalki iegriezumi protektorā, kas uzlabo saķeri uz sniega un ledus, bet pasliktina to uz asfalta. Ziemas riepas ir izgatavotas no mīkstāka gumijas sastāva, lai saglabātu elastību pat pie -25 °C.

Vasaras riepas: Tām izmanto cietākas gumijas maisījumus, kas saglabā stabilitāti pat pie 50–60 °C karsta asfalta. Bet zemā temperatūrā tās var kļūt cietas, zaudējot saķeri.

