Ar telefonu acī, piekakāta gulta – vardarbība vai apmelojumi? Skandalozā Džonija Depa un viņas bijušās sievas Amberas Hērdas tiesa







Augstākā Londonas tiesa turpina izskatīt Holivudas aktiera Džonija Depa prasību pret kompāniju “News Group Newspapers”, kam pieder britu izdevums “Sun”, kas 2018.gada publikācijā apgalvoja, ka Deps ir piekāvis savu sievu – aktrisi Amberu Hērdu.

Hērda arī ir pazīstama Holivudas aktrise, tomēr vairāk nekā 20 gadus jaunāka par savu bijušo vīru – viņam ir 58 gadi, bet viņai – 36 gadi. Pāris apprecējās 2015.gadā un laulībā nodzīvoja vien 15 mēnešus. Šķiršanās iniciatore bija Ambera.

Hērda tiesā apgalvo, ka Deps regulāri esot bijis alkohola un narkotisko vielu reibumā, tāpēc bijis agresīvs. Izdevums “Sun” arī uzskata, ka izdosies pierādīt savu taisnību, bet Džonija Depa advokāti apgalvo, ka viss minētais ir neglīta apmelošana un ļoti iedragā aktiera reputāciju.

Arī pats Deps šo publikāciju dēvē par apmelošanu un tiesā izteicies, ka dzīve ar Amberu patiešām kādā brīdī kļuvusi neiespējama.

Pēc viņa vārdiem – Hērda burtiski pieprasījusi nedalītu uzmanību no viņa, bet, ja kaut kas nebija tā kā viņa vēlas, esot sākusies “īsta elle”.

Kā piemēru tiesā aktieris minēja kādu atgadījumu – viņi bieži esot vakariņas ieturējuši, skatoties TV vai vienkārši zvilnējuši uz dīvāna: “Taču, ja viņa pēkšņi pamanīja, ka es viņu neturu aiz rokas vai neesmu to aplicis viņai apkārt, viņa paņēma manu roku un uzlika sev uz gurna un man bija jākoncentrē sava uzmanība tikai uz šo darbību.”

Tāpat Deps paziņojis, ka Hērda viņam pati bijusi neuzticīga. Reiz mājkalpotāja viņa gultā atradusi fekālijas. Pārsteigtā sieviete to nofotografējusi un aizsūtījusi fotogrāfiju Depam uz telefonu.

Džonijs ir pārliecināts, ka gultu piekakājusi Ambera vai kāds no viņas mīļākajiem, lai tādējādi viņu pazemotu. Hērda šo faktu noliedz.

Savukārt kādā citā tiesas sēdē Hērda pastāstīja par epizodi, kas notika viņas 30.dzimšanas dienas svinībās 2016.gadā. Pēc viņas vārdiem – Deps esot ieradies uz ballīti novēloti un paziņojis, ka dosies gulēt. Aktrise apgalvo, ka viņš bijis nokaitināts, jo jau tad uzzinājis par dažām finansiālām problēmām. Tomēr pēc tam viņš esot saniknojies, sagrābis viņu aiz matiem un nogāzis zemē. Pats Deps šo visu noliedz. Tāpat aktrise apgalvo, ka reiz, 2018.gada maijā Džonijs esot atgriezies mājās narkotisko vielu reibumā un ar mobilo telefonu iebakstījis viņai acī.

Tomēr tiesā pieaicinātā eksperte Melisa Saenara telefonu bija apskatījusi Hērdu un uz aktrises sejas nav ieraudzījusi nekādas vardarbības pēdas.

Tiesā liecības sniedza arī skaņu režisors Kīnans Vaijats, kurš ar Depu kopā ir strādājis gandrīz visās viņa filmās – jau no 1990.tajiem gadiem. Tiesā viņš liecināja, ka nekad dzīvē nav redzējis, ka Deps būtu rupji izturējies pret kādu no savām mīļotajām sievietēm vai saviem bērniem.

Džonijs Deps oficiāli ir bijis precējies divas reizes – no 1983. līdz 1985.gadam ar Loriju Annu Alisoni un otro reizi no 2015. līdz 2017.gadam ar Amberu Hērdu. Bet civillaulībā ar franču dziedātāju Vanesu Paradī viņš nodzīvoja no 16 gadus – no 1998. līdz 2014.gadam. Pārim ir arī divi bērni – 20 gadīgais Džons Kristofers Deps un 22 gadus vecā Lilija-Rouza Melodija Depa. Tāpat Džonijam Depam ir bijušas romantiskas attiecības ar Holivudas aktrisi Vinonu Raideri.

Tiesā liecināja arī pāra terapeits, kurš liecināja, ka strīdi starp Depu un Hērdu tiešām esot bijuši regulāri. Liecības snieguši arī medicīnas darbinieki, kas strādāja ar Džoniju Depu laikā, kad viņš ārstējās no narkotisko vielu atkarības.

Medmāsa Debija Loida, kura bija kopā ar Džoniju Depu šajā laikā liecināja tiesā, ka ir bijusi lieciniece vairākkārt tam, ka Hērda ir centusies “uz līdzenas” vietas izraisīt konfliktu ar Džoniju Depu.

Kā apgalvo Loida, kura ceļoja kopā ar aktieri arī tad, kad viņš devās filmēties, Ambera esot sākusi strīdus par “ne par ko” un darījusi to speciāli tajā laikā, kad Deps ir ārstējies.

Pats Deps apgalvo, ka nekad dzīvē nav bijis vardarbīgs ne pret vienu sievieti. Un vēlas tiesā panākt savu taisnību, pierādot, ka Ambera Hērda un “Sun” nekaunīgi viņu apmelo.

Tāpat Hērda esot pirms tiesas lielījusies – “kurš gan tev ticēs? Es esmu sieviete, bet tu vīrietis ar narkotisko vielu atkarības problēmām”.

Sagaidāms, ka turpmākajās tiesas sēdēs liecinās Džonija Depa bijušās mīļotās sievietes – Vanesa Paradī, kā arī – Vinona Raidere.

