Ar likumu noteiktais aizliegums no nākamā gada 1.janvāra aizliegt elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus, rada bažas par nelegālā tirgus apjoma pieaugumu. Kā Nacionālā kontrabandas problemātikas forumā “Cīņa ar kontrabandu – izaicinājumi un panākumi” norādīja VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe, šie lēmumi ir pareizi, bet tie ir pārāk populistiski, jo nav pretim nolikti kontroles mehānismi.

“Šis izskatās ļoti pareizs, labs lēmums, jo Latvijas sabiedrība smēķē ļoti daudz, uzsvēra VID ģenerāldirektore. Tomēr viņa atzīmēja, ka, redzot, kādas elektroniskās cigaretes ir legālajā tirgū, tad principā legālajam tirgum ir jāsamazinās par 70 – 90 procentiem, jo apmēram tik daudz tajā šobrīd ir produktu ar tām garšām un smaržām, kas no 1.janvāra būs aizliegti.

Baiba Šmite-Roķe arī norādīja, ka no 1.janvāra no legālā tirgus var aiziet tabakas aizstājējprodukti, kuros no 1.janvāra būs jāsamazina nikotīna daudzums. “Es ļoti gribu cerēt, ka bizness būs tik godprātīgs, tiešām aizvērs visu legālo ciet un nepāries pelēkajā zonā, es ticu mūsu uzņēmējiem, bet tomēr mēs zinām un redzam šodien no praktiskās puses, ka ir ļoti daudz nelegālo darboņu, kuri jau šobrīd “Telegram” kanālos tirgo šos produktus.” Pēc viņas teiktā, lai arī VID un Valsts policija ir aizvērusi mājas lapas internetā, kurās šos produktus tirgoja, “Telegram” kanālos desmitiem, ja ne simtiem jauniešu, tai skaitā arī 10 līdz 12 gadus veci tīņi, jau tagad var mierīgi šos produktus nopirkt. “Kas notiks 1.janvārī? Tas ir tas, kas mūs biedē. Šie lēmumi ir pareizi, bet viņi ir pārāk populistiski, jo nav pretim nolikti tie kontroles mehānismi. Ne Valsts policijai, ne VID nav nekādi citi instrumenti iedoti, vienkārši mēs aizliedzam veselu produktu kategoriju, vienkārši aizgrūžam nelegālajā tirgū. (..) Tas ir sāpīgi, es uzskatu to tiešām par populistiski pieņemtu lēmumu, jo nav nekādu kontroles mehānismu,” kontrabandas problemātikas forumā pauda VID ģenerāldirektore.

Šo produktu nelegālā tirgus straujš pieaugums rada arī bažas par valsts tiesībsargājošo institūciju spēju un kapacitāti efektīvi reaģēt un apkarot paredzamo nelegālās tirdzniecības pieaugumu. Pēc Beztabakas produktu asociācijas valdes priekšsēdētāja Emīla Ozoliņa teiktā, elektronisko smēķēšanas ierīču produktu nelegālais tirgus jau šobrīd ir divreiz lielāks kā tradicionālo cigarešu nelegālie tirgi. “Ja tradicionālo cigarešu nelegālais tirgus ir 8-15%, tad e-cigaretēm tas ir aptuveni 28 – 30% liels, un tendence ir augoša, uzsver Emīls Ozoliņš. Viņš norāda, ka likuma grozījumu galvenā rūpe ir it kā par bērniem un jauniešiem, taču viņi legālās tirdzniecības vietās neiepērkas. “Legālais tirgotājs ir nomaksājis nodokļus, produkcija izgājusi nepieciešamo kvalitātes kontroli, un viņš nekad nepārdos, teiksim, e-cigaretes vai tabakas karsēšanas produktus personai, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu. Problēma tā, ka bērniem un jauniešiem šie produkti ir ļoti viegli pieejami nelegālajā tirgū, taču legālais tirgus pie šīs situācijas nekādi nav vainojams,” skaidro Beztabakas produktu asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Jau tagad dažādās interneta vietnēs, jo īpaši “Telegram” kanāla čatos, netrūkst sludinājumu par elektronisko cigarešu un tajās izmantojamo šķidrumu iegādes iespējām par daudz lētākām cenām, kā veikalos. Nevienu neinteresē, vai tās pērk pieaudzis cilvēks, pusaudzis vai bērns. Šādi produkti parasti nav izgājuši kvalitātes kontroli, lielākoties tajos ir nevis Eiropā pieļaujamais 2mg nikotīna daudzums, bet gan 5 mg, un kādas vielas slēpjas zem e-šķidruma sagatavošanai nepieciešamajām sastāvdaļām, nav zināms. Šādu kontrabandas produktu lietošanas dēļ veselībai var tikt nodarīts nopietns kaitējums un, kā saka Emīls Ozoliņš, ir tikai laika jautājums, kad var parādīties kāda partija ar pilnīgi nejēdzīgu sastāvu, un radīsies milzīgas problēmas.

Emīls Ozoliņš norāda uz vēl kādu absurdu likuma normu, kura “pagrīdē” iedzīs ne vien tirgotājus, bet arī daudzus lietotājus. “Atļauts ir tabakas aromāts, taču 90% no šo produktu lietotājiem neinteresē tabakas aromāts. Daļa no veipotājiem ir izbijušie smēķētāji, kuri ir laimīgi, ka vairs nesmēķē, un par šo tabakas aromātu negrib ne dzirdēt, ne arī to sajust. Un valsts viņiem tagad neļauj šo tabakas aromātu aizmirst, bet cenšas uzspiest.”

Pēc viņa teiktā likumdevējs tā arī nav izpratis, ka sākotnēji tabakas aromāts e-cigaretēm, kuras joprojām ir salīdzinoši jauns produkts, tika pievienots, lai motivētu smēķētājus pāriet uz veselībai nekaitīgāko e-cigarešu lietošanu. Pēc tam ražotāji saprata, ka var pievienot arī citus aromātus, kuri lietotājiem patīk daudz labāk. “Tur nav runas par bērnu un jauniešu pievilināšanu. Kā zinām, arī pieaugušajiem ļoti patīk dažādas garšas un augļi, pretējā gadījumā nebūtu arī alkoholisko dzērienu ar dažāda veida garšām. Tad jau tikpat labi varētu aizliegt visa veida krāsainos kokteilīšus, kuri veikalā atrodas bērniem redzamās vietās, un noteikt, ka alkohols drīkst būt vienīgi ar degvīna garšu. Taču, kad ir runa par alkoholu, šāds arguments nekad nav parādījies,” ironiski saka Beztabakas produktu asociācijas vadītājs.

Asociācija cer, ka Satversmes tiesa izvērtēs procedūru, kādā šis likums tika pieņemts un argumentus, uz ko tas balstās. “Sekojot līdzi šī likuma pieņemšanas gaitai varam teikt, ka tas nekādā veidā nav balstīts kādos faktos, datos un veselajā saprātā. Tas ir populistisks lēmums, kas nācis jau no iepriekšējās Saeimas, – vienkārši kaut kas bija jāizdara, un kaut ko arī izdarīja. Šis likums ir absurds ne vien ar to, ka tas nekādā veidā nepalīdzēs sasniegt mērķi – novērst bērnu un jauniešu veipošanu, bet tas arī iedzīs pagrīdē pilnīgi legālu nozari un arī patērētājus.”