“Pirms nav par vēlu!” Tramps draud Venecuēlai un Kubai 0
ASV prezidents svētdien netieši norādījis uz Kubas diktatūras nenovēršamām beigām, ziņo ārvalstu mediji.
Venecuēlas valdībai vajadzētu normalizēt attiecības ar Amerikas Savienotajām Valstīm un noslēgt atbilstošus līgumus, “pirms nav par vēlu”, savā sociālajā tīklā “Truth Social” rakstīja ASV prezidents Donalds Tramps.
Viņš īpaši norādīja, ka pēdējās desmitgades laikā Venecuēla ir piegādājusi Kubai naftu un maksājusi tai naudu, apmaiņā pret to saņemot Kubas “drošības dienestu” pakalpojumus, tostarp Nikolasa Maduro un viņa priekšgājēja Hugo Čavesa personīgos apsardzes darbiniekus.
“Bet tā tagad ir pagātne. Lielākā daļa šo kubiešu gāja bojā ASV uzbrukumā pagājušajā nedēļā, un Venecuēlai vairs nav nepieciešama bandītu un izspiedēju aizsardzība, kuri to turēja ķīlniecībā gadiem ilgi. Venecuēlu tagad aizsargā Amerikas Savienotās Valstis – visspēcīgākais armija pasaulē – un mēs viņu aizsargāsim. Vairs nekādas naftas vai naudas Kubai – nulle,” rakstīja Tramps.
Pirms tam ASV prezidents vairākkārt pārpublicēja citu cilvēku publikācijas, caurspīdīgi norādot uz drīzu komunistiskās diktatūras krišanu Kubā. Vienā no pārpublicētajiem komentāriem ir ierosināts par Kubas prezidentu iecelt pašreizējo ASV valsts sekretāru Marko Rubio, kuram ir kubiešu saknes.
Tikmēr, reaģējot uz Trampa aicinājumu, Kubas prezidents Migels Diass-Kanels platformā “X” apliecināja, ka Kuba ir gatava sevi aizstāvēt.
“Kuba ir brīva, neatkarīga un suverēna valsts. Neviens mums neteiks, ko darīt,” pauda prezidents. Kuba ir “gatava aizstāvēt dzimteni līdz pēdējam asins pilienam”, uzsvēra Diass-Kanels.