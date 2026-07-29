Atkal jau kondensāts teltī? Pieredzējuši tūristi iesaka šos efektīvos risinājumus 0
Ikviens, kurš kaut reizi nakšņojis teltī, droši vien ir piedzīvojis nepatīkamu pārsteigumu – no rīta uz telts sienām redzami ūdens pilieni, bet dažkārt pat satecējušas uz telts grīdas nelielas peļķes.
Pirmais pieņēmums parasti ir, ka telts laiž cauri lietu, taču vairumā gadījumu iemesls ir pavisam cits. Speciālisti skaidro, ka visbiežāk vainojams kondensāts – mitrums, kas veidojas no cilvēku izelpotā gaisa, ķermeņa siltuma un citiem mitruma avotiem telts iekšpusē.
Labā ziņa ir tā, ka šo problēmu lielā mērā var mazināt ar pareizu telts ventilēšanu un dažiem vienkāršiem paradumiem.
Daudzi uzskata, ka ūdens pilieni uz telts iekšējām sienām liecina par nekvalitatīvu vai bojātu materiālu. Tomēr bieži vien telts ir pilnīgi ūdensnecaurlaidīga.
Kondensāts rodas brīdī, kad siltais un mitrais gaiss telts iekšpusē saskaras ar aukstāku telts audumu. Īpaši izteikti tas novērojams lietainā laikā, kad telts ārējais pārklājums strauji atdziest.
Mitrumu rada ne tikai laikapstākļi. To palielina arī cilvēku elpošana, ķermeņa siltums, slapjas drēbes, apavi, dvieļi, zāle zem telts, kā arī ēdiena gatavošana teltī.