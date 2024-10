Foto. pexels.com/Gustavo Fring

Daudz krogu, lēts alus – Čehijas galvaspilsēta Prāga ir iecienīts ballīšu tūristu galamērķis. Bet tas drīz beigsies. Pilsētas vadība vēlas vairāk pievērsties kultūrai, kuras pamatā nav apinītis. Čehijas galvaspilsēta Prāga vēlas aizliegt organizētas krogus tūres.

Prāgas varas iestādes ir pieņēmušas regulu, kurai jāstājas spēkā šā mēneša beigās. Nākotnē “nebūs vairs iespējams organizēt krogus tūres ar gidu no pulksten 22:00 līdz 6:00”, tā paziņojis Prāgas vicemērs Zdeneks Hribs. Tā sauktās krogus tūres ir kļuvušas par arvien lielāku apgrūtinājumu īpaši Prāgas centra iedzīvotājiem.

To vietā pilsēta vēlas vairāk pievērsties atpūtniekiem, kuri, domājot par kultūru, automātiski nedomā par aukstiem dzērieniem, kas raudzēti ar raugu. Pilsētas administrācija vēlas uzrunāt “izsmalcinātākus, turīgākus” tūristus, nevis tos, kuri “vienkārši ierodas uz īsu brīdi, lai padzertos“, sacīja cits mēra vietnieks, Jiri Pospisils. “Alus dažreiz ir lētāks par ūdeni!”

Prāga ir viena no visvairāk apmeklētajām pilsētām Eiropā. 2023. gadā gandrīz 7,5 miljoni tūristu devās uz Vltavas metropoli. Pilsēta ar 1,3 miljoniem iedzīvotāju, tāpat kā Polijas dienvidu pilsēta Krakova, gadiem ilgi ir viens no populārākajiem ceļojumu galamērķiem vecpuišu ballītēm. Iedzīvotājus jau sen traucē no tām izrietošais nesamērīgi lielais iereibušo tūristu skaits. Daži iedzīvotāji tādēļ vērsušies tiesā pret pilsētas pārvaldi.

Čehija ir pasaules līdere alus patēriņā ar 128 litriem alus uz vienu iedzīvotāju. Dažos Čehijas restorānos alus joprojām ir lētāks par ūdeni. Daudzi krogi Prāgas vecpilsētā, kas ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, piedāvā slaveno vietējo lāgerīti par mazāk nekā trīs eiro par puslitru.

Pazīstamākie zīmoli ir Pilsner Urquell, Budweiser un Staropramen; ir arī vairākas klostera alus darītavas. Arī restorānu asociācija ir par jauno aizliegumu. Čehijas Viesnīcu un restorānu asociācijas vadītājs Vāclavs Stareks atzinīgi novērtējis pilsētas varas iestāžu lēmumu. Viņaprāt, aizliegums alus tirdzniecību neietekmēs, jo galu galā “nevienam netiks aizliegts apmeklēt bāru,” savukārt organizētas nakts krogu tūres “nevienam nav vajadzīgas”.

