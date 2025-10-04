Atklāts jauns personības tips – otroverts. Kā tas atšķiras no ekstraverta un introverta? 0
Mēs visi esam dzirdējuši par diviem klasiskajiem personības tipiem – ekstravertiem un introvertiem. Taču psihologi jau labu laiku izceļ arī ambivertus, savukārt pavisam nesen tie identificējuši arī tādu personības tipu kā otroverts, vēsta Unian. Kas tie īsti ir un ar ko šie personības tipi atšķiras no pārējiem?
Jauns jēdziens psiholoģijā – otroverts
Amerikāņu psihiatrs Rami Kaminskins savā grāmatā “Piederības trūkuma dāvana” (“The gift of not belonging” aprakstījis cilvēkus, kuri labi jūtas sarunās viens pret vienu, bet izjūt diskomfortu atrodoties lielāk cilvēku grupās.
Kaminskins šos cilvēkus identificējis kā otrovertus un uzvēris, ka šādus cilvēkus vienkārši nevar ierindot ne pie ekstravertiem, ne introvertiem. Viņš norāda, ka šie cilvēki neizvairās no būšanas sabiedrībā, taču piekrīt tajā atrast tikai tad, ja tā viņam ir patīkama un rada drošības sajūtu. “Izklaide izklaides dēļ nav viņu izvēle, otroverti meklē dziļākas nozīmes, nevis virspusējus priekus,” norādījis psihiatrs.
Kaminska ieskatā, otrovertu cilvēku domāšana ir oriģinālāka nekā citiem tipiem – viņi ir neatkarīgi savās izvēlēs, vairāk vērtējot kvalitāti, nevis kvantitāti, kā arī tiecas veidot patiesi dziļas un stabilas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem.