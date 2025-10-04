Foto: Freepik.com

Atklāts jauns personības tips – otroverts. Kā tas atšķiras no ekstraverta un introverta? 0

LA.LV
20:22, 4. oktobris 2025
Kokteilis Apbrīno

Mēs visi esam dzirdējuši par diviem klasiskajiem personības tipiem – ekstravertiem un introvertiem. Taču psihologi jau labu laiku izceļ arī ambivertus, savukārt pavisam nesen tie identificējuši arī tādu personības tipu kā otroverts, vēsta Unian. Kas tie īsti ir un ar ko šie personības tipi atšķiras no pārējiem?

Reklāma
Reklāma

Jauns jēdziens psiholoģijā – otroverts

Šausminošs atklājums: pazīstama mūziķa luksusa automašīnā atrod pirms pusotra gada pazudušas skolnieces līķi
Kokteilis
Mūžīgie vientuļnieki? Šo trīs zodiaku zīmju pārstāvji, visticamāk, nekad neapprecēsies. 3
Kokteilis
TESTS. Izvēlies kleitu ballei, un mēs pateiksim, kādu pirmo iespaidu tu par sevi radi
Lasīt citas ziņas

Amerikāņu psihiatrs Rami Kaminskins savā grāmatā “Piederības trūkuma dāvana” (“The gift of not belonging” aprakstījis cilvēkus, kuri labi jūtas sarunās viens pret vienu, bet izjūt diskomfortu atrodoties lielāk cilvēku grupās.

Kaminskins šos cilvēkus identificējis kā otrovertus un uzvēris, ka šādus cilvēkus vienkārši nevar ierindot ne pie ekstravertiem, ne introvertiem. Viņš norāda, ka šie cilvēki neizvairās no būšanas sabiedrībā, taču piekrīt tajā atrast tikai tad, ja tā viņam ir patīkama un rada drošības sajūtu. “Izklaide izklaides dēļ nav viņu izvēle, otroverti meklē dziļākas nozīmes, nevis virspusējus priekus,” norādījis psihiatrs.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Braucošs vilciens un cilvēks – tās nav savienojams lietas!” Pēc Imantas traģēdijas pie sabiedrības vēršas NMPD
Milzīgi vēlēšanu protesti Gruzijā; pūlis mēģinājis iekļūt prezidenta pilī
Zudušas vērtības un solidaritāte: kādu priekšstatu par sevi radīs Latvija, ja mēs izstāsimies no Stambulas konvencijas

Kaminska ieskatā, otrovertu cilvēku domāšana ir oriģinālāka nekā citiem tipiem – viņi ir neatkarīgi savās izvēlēs, vairāk vērtējot kvalitāti, nevis kvantitāti, kā arī tiecas veidot patiesi dziļas un stabilas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
TESTS. Izvēlies lapu un noskaidro, kāpēc cilvēki uz tevi paļaujas
Kokteilis
TESTS. Izvēlies saldējumu un uzzini, kuru rakstura iezīmi tevī dievina pretējais dzimums
Kokteilis
Caurspīdīgs, ar ziedu rakstiem vai vienkrāsains? Tava telefona vāciņš par tevi atklāj daudz interesanta
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.