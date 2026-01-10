“Cik ļoti var paļauties uz soda paziņojumā norādīto informāciju?” Autovadītājs aicina pārbaudīt katru mazāko detaļu 0
LA.LV redakcija saņēma vēstuli no kāda lasītāja saistībā ar viņa neseno pieredzi ar “EuroPark”. Saņemot līgumsodu, liels bijis viņa pārsteigums, ka pievienotā foto fiksācija neatbilst viņa automašīnai. Šāda kļūda radījusi jautājumus par datu precizitāti.
Lasītājs pauž bažas, ka daudzi cilvēki, iespējams, nemaz nenoskanē līgumsodos esošo QR kodu un nepārliecinās, ka foto fiksācijā tiešām redzams viņu transportlīdzeklis.
“Nesen saņēmu sodu par neapmaksātu stāvvietu. Kad paskatījos pievienoto foto fiksāciju, lai pārliecinātos, ka tajā tiešām esmu fiksēts es un mana mašīna, biju pārsteigts – attēlā bija pavisam citas markas automašīna. Tas man liek uzdot jautājumu, cik ļoti cilvēki maz var paļauties uz soda paziņojumā norādīto informāciju? Pieļauju, ka ir ļoti daudzi, kuri nemaz neskanē šos QR kodus un nepārliecinās, ka fotoattēlā tiešām redzamas viņu automašīnas,” rakstīja lasītājs.
LA.LV sazinājās ar SIA “EuroPark Latvia” pārstāvjiem, lai noskaidrotu, kā šādas kļūdas rodas.
“Diemžēl līgumsodu ģenerēšanas procesā radusies sistēmas kļūme, kā rezultātā līgumsodos sniegtā informācija par iebraukšanas un izbraukšanas laiku un pievienotās foto fiksācijas neatbilda transportlīdzeklim, uz kuru līgumsods pēc savas būtības tika gatavots.
Šāda veida situācijas nav ierastas un pie konstatēšanas nekavējoties tiek veiktas nepieciešamās darbības, lai sistēmā datus sakārtotu atbilstoši,” skaidro “EuroPark” pārstāvji.
“Raiti tiek veiktas visas nepieciešamās darbības un jau tuvākajā laikā adresātiem tiks izsūtīti korekti līgumsodi ar piebildi “labots”. Attiecīgi jebkuram no adresātiem būs iespēja pārbaudīt un iepazīties ar līgumsoda piemērošanas laiku un faktisko apstākļu apliecinājumiem – foto fiksācijām.
“EuroPark” ir fiksējis situāciju un apzinājis tās pamatu, un līgumsodu sagatavošanas procesā jau ir ieviestas papildus drošības pārbaudes, lai turpmāk no šāda veida nepatīkamām situācijām izvairītos.
“EuroPark” izsaka adresātiem atvainošanos par nepatīkamo situāciju un jautājumu/neskaidrību gadījumā aicinām adresātus ar mums sazināties.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!