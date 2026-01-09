VIDEO. Tradīcija turpinās: Japānā par dzelzceļa stacijas priekšnieci iecelta kaķene Jontama 0

23:36, 9. janvāris 2026
Japānā par trešo kaķu stacijas priekšnieci iecelta trīskrāsainā kaķene vārdā Jontama, turpinot gandrīz divas desmitgades ilgušo tradīciju, kas ne tikai veicinājusi tūrismu, bet arī palīdzējusi vietējam dzelzceļa uzņēmumam pārvarēt finansiālas grūtības.

Svinīgā ceremonija notika Kiši stacijā, kas atrodas “Wakayama Electric Railway” kompānijas Kišigavas līnijā, Vakajamas prefektūrā. Pasākuma laikā uzņēmums iepazīstināja arī ar jaunāko “mācekli” — kaķi vārdā Rokutama, kurš nākotnē varētu sekot Jontamas pēdās.

Jaunās stacijas priekšnieces priekštece Nitama pērn novembrī devās mūžībā, un viņai piešķirts goda stacijas priekšnieces tituls.

2007. gadā Kišigavas līnija guva visas valsts uzmanību, kad par pirmo kaķu stacijas priekšnieci iecēla kaķi vārdā Tama. Šis solis izrādījās izšķirošs — tas piesaistīja tūristus gan no Japānas, gan ārvalstīm un palīdzēja dzelzceļa līnijai saglabāt finansiālo stabilitāti.

Ceremonijas laikā pie stacijas ēkas Kinokavas pilsētā “Wakayama Electric Railway” prezidents Mitsunobu Kodžima Jontamai ap kaklu uzlika medaļu ar iegravētu stacijas priekšnieces titulu.

Starp pasākuma apmeklētājiem bija arī 52 gadus vecā Osakas prefektūras iedzīvotāja Čisako Asano, kura seko kaķu stacijas priekšnieču stāstam jau kopš Tamas laikiem. “Ceru, ka kaķi arī turpmāk uzraudzīs Kišigavas līniju,” viņa sacīja.

Pēc ceremonijas Kodžima žurnālistiem pauda cerību, ka Jontama “rādīs ceļu” kā stacijas priekšniece laikā, kad vietējie dzelzceļi Japānā piedzīvo būtisku pārmaiņu posmu.

